El president de Repsol , Antonio Brufau, ha advertit que si no hi ha "estabilitat jurídica i fiscal" a Espanya, les inversions per 1.500 milions d'euros que l'energètica preveu dur a terme al país per impulsar l'hidrogen renovable se n'aniran a " Portugal oa França".

En una trobada organitzada per la Fundació Repsol i Tecnun, l'Escola d'Enginyeria Universitat de Navarra, Brufau ha assegurat que aquests 1.500 milions d'euros d'inversió de Repsol estan sotmesos a una cosa que s'anomena estabilitat; estabilitat jurídica i estabilitat fiscal.

Brufau ha aixecat així la veu contra l'amenaça de l'acord del nou Govern de PSOE i Sumar de prorrogar l'impost especial per a les energètiques i la banca –vigent actualment per a aquest any i 2024–, tal com va fer a finals d'octubre el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, que ja va apuntar que la companyia, "abans de prendre qualsevol decisió d'inversió a Espanya", analitzaria si les condicions són "estables i prou atractives per garantir la rendibilitat dels projectes", i ha assegurat que si no era així, es compta amb “altres alternatives”.

En el cas de les energètiques, aquesta taxa actualment grava amb l'1,2% de la facturació obtinguda en aquelles empreses amb ingressos superiors a 1.000 milions d'euros excloent-ne els negocis regulats i les activitats fora d'Espanya i extra peninsulars.

Així, Brufau considera que si a Espanya es té un impost que "no tenen els francesos o els portuguesos per produir hidrogen", ja que segurament la decisió de l'empresa serà la de "anar-se'n a Portugal oa França".

El president de Repsol ha fet una crida així a les autoritats a pensar que aquestes inversions necessàries per assolir els objectius de descarbonització no s'han de pensar des del curt termini, sinó que es tracten d'"un tema de mitjà i llarg termini".

A més, estima que aquests projectes, "que requereixen molta maduresa", s'han de fer "en un marc d'estabilitat" i amb un marc fiscal "atractiu". "No millor ni pitjor. Atractiu, que significa competitiu, respecte de les regions properes a nosaltres", ha assenyalat.

Brufau també ha destacat el compromís de Repsol amb una transició energètica justa que asseguri l'autonomia d'Europa, tot i que va advertir que aquest compromís amb la seguretat de subministrament, l'accés universal a l'energia i per descomptat la descarbonització, ha d'anar acompanyat des d'Europa per incentius en lloc de prohibicions; simplificant la regulació i evitant així que normes nacionals fragmentin el mercat únic.

"És impossible pretendre que les empreses realitzem les inversions necessàries per abordar la transició energètica sense unes regles de joc clares", ha reiterat.