El Ministeri de Treball i Economia Social és favorable que la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) del 2024 rondi el 4%, que seria el percentatge d'increment que van pactar sindicats i empresaris a l'acord de negociació col·lectiva 2023-2025, segons fonts del Departament que dirigeix Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, intervé durant la primera sessió del debat d'investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern, al Congrés dels Diputats, el 15 de novembre del 2023, a Madrid (Espanya).

Una pujada del 4% portaria l'SMI des dels 1.080 euros mensuals per catorze pagues fins a 1.123,2 euros al mes. En tot cas, per a Treball, el sòl de la pujada del salari mínim per al 2024 és la inflació.

L'acord de negociació col·lectiva que van signar CCOO, UGT, CEOE i Cepime el maig d'aquest any recomana pujades salarials del 3% tant per al 2024 com per al 2025, amb una clàusula de revisió salarial que, en cas de desviació de la inflació, podria implicar alces addicionals de fins a l'1% per a cadascun dels anys de l'acord (2023-2025).

Al Ministeri de Treball li agrada aquesta xifra, ja acordada pels agents socials encara que en el marc de la negociació col·lectiva, com a punt de partida per a la negociació amb sindicats i empresaris de l'alça de l'SMI, que arrencarà aquesta tarda amb una primera reunió presidida pel secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey.

L'objectiu del Departament de Yolanda Díaz és que aquesta renda mínima, que cobren al voltant de dos milions de treballadors no emparats per la negociació col·lectiva, no perdi poder adquisitiu.

Tenint en compte que la mitjana d'inflació del període desembre 2022-novembre del 2023 va ser del 3,8%, el 4% compliria l'objectiu de no perdre poder de renda.

La intenció de Treball és la de servir de mediador entre sindicats i empresaris per aconseguir un acord a tres bandes, que no va ser possible els últims anys, ja que només es va aconseguir el suport sindical.

SENSE ACORD ENTRE UGT I CCOO

CCOO i UGT han tancat la primera taula de diàleg de la negociació pel salari mínim interprofessional (SMI) sense un acord de quin serà el percentatge de pujada, però amb noves premisses per abordar aquesta qüestió en una propera reunió fixada per al 11 de desembre en què esperen assolir un acord que reculli un percentatge de pujada.

Després de gairebé tres hores de reunió, la secretària confederal d'Acció Sindical de CCOO, Marí Cruz Vicente Peralta, i el vicesecretari general de política social, Fernando Luján de Frías, han assenyalat que aquesta primera reunió "no s'ha tancat amb un acord", però si s'hi ha inclòs una nova premissa per continuar negociant la pujada de l'SMI i és la indexació dels contractes amb l'administració pública a l'SMI.

"En aquesta reunió s´han abordat la petició realitzada per part de la CEOE d´actualitzar els contractes que manté l´Estat amb els treballadors perquè aquests s´actualitzin també, sempre que aquesta actualització vagi destinada a les persones treballadores i es garanteixi l´estabilitat del ocupació als treballadors de l'administració pública", ha assenyalat Luján.

Sobre això, Vicente Peralta ha apuntat que és "fonamental" obrir aquest procés per garantir que l'SMI que s'apliqui a tots els treballadors no coberts per un conveni col·lectiu.

Així mateix, UGT i CCOO han asseverat que, durant la reunió d'aquest dijous, els sindicats han mantingut l'objectiu que l'SMI no sigui inferior al 60% del salari mitjà i que s'actualitzi tenint en compte l'augment de la cistella de la compra , per mantenir el poder adquisitiu de les famílies. "Creiem que si es compleixen aquests paràmetres es podrà arribar a un acord", ha assegurat Luján.

"No hem parlat de xifres, sinó de paràmetres i objectius, (...) però mentre s'asseguri el 60% del salari mitjà i que es mantingui el poder adquisitiu, hi haurà un acord", ha reiterat Luján.

Per això, han emplaçat la propera reunió de la pujada de l'SMI per al proper dilluns 11 de desembre, perquè, amb "els nous paràmetres" que s'han posat damunt la taula en aquesta primera reunió i, "als que encara hi ha que arribar a un acord", es pugui assolir un acord a la propera reunió que esperen tancar amb un percentatge.

"Seguirem el procés amb una propera reunió el dia 11 i esperem que aquesta reunió tot vinguem analitzant totes les reflexions fetes a la jornada d'avui i puguem buscar marges d'acord o percentatges al voltant dels plantejaments de cadascuna de les parts" , ha apuntat Vicente Peralta.

LA PROPOSTA DE LA CEOE ÉS "INSUFICIENT"



D'altra banda, han reiterat que la proposta de la CEOE, de pujar l'SMI un 3% per al 2024 i un altre 3% per al 2025, els sembla "insuficient" i la pujada de l'SMI de l'any que ha de tenir en compte també que els salaris s'estan incrementant per sobre del 5%.

"Cal tenir en compte que els salaris aquest any s'ha incrementat en una part molt important per sobre del 5%, per la qual cosa cal tenir-ho present en calcular el salari mitjà i també cal fer un procés actualització sobre la base d'aquests paràmetres perquè les dades oficials són del 2022 i estem parlant de l'SMI del 2024", han afegit des de CCOO.

PROPOSTA SINDICATS I PATRONAL



Les organitzacions empresarials, que ja han fet pública la proposta que portaran a la mesa de negociació, no s'oposen a elevar la quantia de l'SMI, però han demanat que la seva pujada es limiti al 3% tant el 2024 com el 2025, un plantejament que , d'entrada, no convenç ni Díaz ni els sindicats.

També UGT i CCOO consideren "insuficient" l'oferta de CEOE per a la pujada de l'SMI i advoquen per tenir en compte, no només l'IPC general, sinó també l'evolució dels preus dels productes bàsics, com l'alimentació, per determinar-ne l'increment .

Els sindicats, que de moment no han ofert un percentatge concret per a la pujada de l'SMI, s'han mostrat partidaris en nombroses ocasions de portar l'SMI fins als 1.200 euros al mes, fet que implicaria un increment sobre la quantia actual de l'11,1 %.

L'objectiu, tant del Govern com dels sindicats, és situar l'SMI al 60% del salari mitjà, tal com recomana la Carta Social Europea. En aquest sentit, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va informar divendres passat que el salari mitjà espanyol del 2022 va ser de 2.128 euros al mes en termes bruts. El 60% d'aquesta quantitat equivaldria a uns 1.277 euros mensuals.

Tot i això, aquest dijous, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha subratllat que el salari mínim interprofessional (SMI) ha de pujar el 2024 per sobre de l'IPC i fer-ho en línia amb el ritme al qual van augmentar els salaris mitjans en el segon trimestre (+5,2%).

"Si els salaris mitjans el segon trimestre de l'any estan pujant al 5,2%, jo crec que per aquí hauria d'anar la pujada del salari mínim per al 2024. Aquesta serà una de les nostres propostes a sobre de la taula i veurem si n'hi ha voluntat de negociar per part de CEOE o com se situa el Govern, que fins ara s'ha referit bàsicament a l'IPC", ha explicat Sordo.

En declaracions a RNE recollides per Europa Press, el dirigent sindical ha afirmat que "cal anar més enllà de l'IPC" i permetre que l'SMI guanyi poder adquisitiu, "que falta fa, tenint en compte, que productes tan bàsics com els aliments de primera necessitat, estan creixent força més encara”.

Sobre això, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha apuntat que "està molt bé demanar" en referència a la petició realitzada per part del secretari general de CCOO, Unai Sordo, de pujar el salari mínim interprofessional (SMI) al voltant del 5 % per al 2024, però ha demanat tenir en compte l'impacte que té l'augment dels salaris a les empreses.