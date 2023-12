El ministre de Finances belga i president del Consell de Governadors del Banc Europeu d'Inversions (BEI), Vincent Van Peteghem, ha decidit proposar com a candidata Nadia Calviño per a la presidència de l'organisme perquè, després de les consultes, considera que té prou suport per liderar-lo a partir de l'1 de gener del 2024.

Segons ha avançat Politico, el ministre de Finances belga enviarà una carta als seus homòlegs de la UE recolzant Nadia Calviño perquè assumeixi el càrrec de presidenta del BEI.

Ho farà després de constatar, consultes prèvies amb els Estats membres, que l'actual vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Comerç i Empresa d'Espanya, Nadia Calviño, és l'única candidata a la Presidència del Banc Europeu d'Inversions (BEI) que reuneix els suports suficients per aconseguir un consens.

Fonts governamentals asseguren a Europa Press que aquesta informació constitueix "una bona notícia, un pas endavant en el procés d'elecció del proper president d'aquest òrgan internacional".

Des de l'Executiu que lidera Pedro Sánchez han defensat que la candidatura de la vicepresidenta primera és forta i consideren la responsable actual d'Economia "la persona idònia" per ocupar una plaça tan rellevant en una institució europea de tant de pes com el BEI. "En tot cas, seguim sent prudents", remarquen aquestes fonts.

Calviño es disputava ser la successora de Werner Hoyer al capdavant del BEI amb la fins ara vicepresidenta executiva de la Comissió Europea responsable de Competència, la liberal danesa Margrethe Vestager. Amb elles també es mantenien a la cursa la polonesa Teresa Czerwinska, l'italià Daniele Franco i el suec Thomas Östro.

El canceller alemany, Olaf Scholz, ja va garantir el suport d'Alemanya a la candidatura de Calviño , un vot molt important per a Espanya perquè és dels que tindrà més pes en la votació, que es preveu que es produeixi el 8 de desembre vinent reunió dels ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (Ecofin).