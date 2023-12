Foto: Freepik

Fa aproximadament un any que es va posar en marxa el sistema de cotització per ingressos reals per als autònoms, un règim que estableix les contribucions segons els guanys generats per la seva activitat empresarial. En aquest punt del 2023, s'estima que encara al voltant de tres milions de treballadors per compte propi continuen abonant la mateixa quota que anteriorment, ja que no n'han informat els ingressos reals.

A l'horitzó del 2024, s'anticipa que la gran majoria dels autònoms mantindran la seva situació actual i no proporcionaran a la Seguretat Social una estimació dels seus rendiments. Tot i això, a un mes que comenci el nou any, milers de treballadors per compte propi es qüestionen què ofereix el futur per a les seves quotes a partir del gener.

Entre les incògnites més comunes que ronden la ment dels autònoms es troben si les seves bases de cotització i quotes experimentaran un augment el proper any, o si en algun moment es veuran obligats a comunicar les previsions d'ingressos per adaptar-se al nou sistema de cotització.

D'acord amb la informació de la Tresoreria, aquells treballadors autònoms que no ajustin les seves bases de cotització el 2024 continuaran abonant, en la majoria dels casos, la mateixa quota que han pagat fins ara. No obstant això, cal assenyalar que podrien existir lleugers increments a causa de possibles alces a les bases mínimes o als tipus de cotització, els quals podrien ser contemplats en els propers Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

A partir d'aquest any fiscal 2023, els rendiments nets es determinen restant dels ingressos totals totes les despeses incorregudes durant l'exercici de l'activitat, indispensables per generar ingressos. A més, sobre aquesta suma s'aplicarà una deducció addicional del 7% (o del 3% per als autònoms societaris) destinada a cobrir despeses genèriques.

COM FUNCIONARÀ LA QUOTA D'AUTÒNOMS PER TRAMS?

Tram 1r : Els autònoms amb rendiments inferiors a 670 euros pagaran una quota de 230 euros l'any 2023. El 2024, aquesta xifra disminuirà a 225 euros, i per a l'exercici 2025, es reduirà encara més a 200 euros.

Tram 2n : Per als treballadors per compte propi amb ingressos mensuals entre 670 i 900 euros , la quota actual el 2023 és de 260 euros. Experimentarà una disminució de 10 euros el 2024 i s'establirà en 240 euros mensuals per a l'any 2025.

Tram 3r : Els autònoms amb ingressos nets mensuals que superen els 900 euros però no arriben als 1.166,70 euros actualment abonen una quota mensual de 275 euros, la qual es reduirà a 267 euros el 2024 ia 260 euros el 2025.

Tram 4t : El quart tram s'aplica a aquells amb ingressos a partir de 1.166,70 euros i menys de 1.300 euros. En aquest cas, la quota de 291 euros es mantindrà constant tant el 2024 com el 2025.

Tram 5è i 6è : Destinat a autònoms amb rendiments nets que superen els 1.300 euros i se situen per sota o igualen els 1.500 euros, així com aquells els ingressos dels quals oscil·len entre 1.500 euros i 1.700 euros. En tots dos casos, la quota es manté en 294 euros tant aquest any com el 2024.

Tram 7è : Dirigit a treballadors autònoms amb ingressos nets que superen els 1.700 euros i no sobrepassen els 1.850 euros. La quota inicial el 2023 és de 310 euros, augmentant a 320 euros el 2024 i assolint els 350 euros el 2025.

Tram 8è : Els treballadors autònoms amb rendiments superiors a 1.850 euros però que no excedeixen els 2.030 euros actualment abonen una quota de 315 euros el 2023. El 2024, aquesta quota s'incrementarà a 325 euros i arribarà als 370 euros el 2025.

Tram 9è : Aquest tram engloba els autònoms amb ingressos nets mensuals superiors a 2.030 euros i que no superen els 2.330 euros. Actualment, el 2023, paguen una quota de 320 euros, la qual s'elevarà a 330 euros el 2024 i pujarà a 390 euros mensuals el 2025.

Tram 10è : Per als treballadors autònoms amb rendiments nets compresos entre 2.330 euros i fins a 2.760 euros al mes el 2023, la quota és de 330 euros. El 2024, aquesta quota s'incrementarà a 340 euros i arribarà als 415 euros el 2025.

Tram 11è : Aquest tram s'aplica als autònoms amb ingressos que superen els 2.760 euros però no arriben als 3.190 euros. La quota el 2023 és de 350 euros, augmentarà a 360 euros el 2024 i pujarà a 440 euros el 2025.

Tram 12è : Aquest segment engloba els treballadors autònoms que generen ingressos nets mensuals superiors a 3.190 euros però no més de 3.620 euros. El 2023, la quota corresponent és de 370 euros, que s'incrementarà a 380 euros el 2024 i arribarà als 465 euros el 2025.

Tram 13è : Dirigit als autònoms amb ingressos nets que oscil·len entre 3.620 euros i no superen els 4.050 euros. Amb un augment de 100 euros, la quota mensual el 2023 és de 390 euros, passant a 400 euros el 2024 i ascendint a 490 euros el 2025.

Tram 14è : Aquest tram s'aplica als autònoms amb rendiments nets mensuals superiors a 4.050 euros però no més de 6.000 euros. En aquest exercici, les seves quotes se situen en 420 euros, augmentant a 450 euros el 2024 ia 530 euros el 2025.