Aquesta relació, que destaca una inversió excepcional de més de 5.100 milions d'euros, constitueix aproximadament el 14% dels 37.000 milions atorgats fins ara. CatPress

En un pas clau cap a la transparència i la rendició de comptes, el Govern espanyol ha comunicat oficialment a la Comissió Europea la llista dels 100 principals receptors finals dels fons europeus Next Generation EU, dins de l'ambiciós marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquests 100 beneficiaris destacats representen una fita significativa, concentrant una inversió colossal que supera els 5.100 milions d'euros. Aquesta suma representa un sorprenent 14% del total de 37.000 milions d'euros rebuts fins ara per Espanya, un país que ha demostrat complir les fites i els objectius establerts per la Unió Europea.

El Ministeri d'Economia subratlla amb entusiasme la "gran capil·laritat" que ha caracteritzat el desplegament del Pla de Recuperació, el qual ha donat suport a més de mig milió de projectes, i ha canalitzat una inversió massiva de 30.000 milions d'euros en convocatòries d'ajudes i licitacions ja resoltes.

Dins aquest panorama, la transició verda s'erigeix com una prioritat evident, canalitzant la major part de les inversions reflectides al llistat. Des de la xarxa ferroviària convencional fins a l'alta velocitat, la creació de zones urbanes amb emissions baixes, la renovació del parc automobilístic, la implementació d'autobusos elèctrics i l'impuls de la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat, aquestes inversions busquen impulsar un canvi significatiu cap a la sostenibilitat.

La digitalització de les administracions públiques també ocupa un lloc destacat al llistat, igual que inversions en àrees com la ciberseguretat i el suport a les petites i mitjanes empreses. Aquestes dades reafirmen la diversitat de sectors estratègics que es beneficien del Pla de Recuperació.

La llista detallada dels 100 principals beneficiaris finals es basa en directrius rigoroses de la Comissió Europea, reflectint les fites i objectius complerts fins ara. Aquest document serveix com a testimoni tangible de l'impacte i la implementació reeixida dels fons Next Generation EU.

Addicionalment, s'ha fet conèixer la llista de les 50 empreses més destacades que han guanyat licitacions d'obres públiques i serveis. Aquest apartat ressalta la rellevància de les inversions en infraestructures ferroviàries, la digitalització i la ciberseguretat.

En termes més generals, fins ara, Espanya ha rebut més de 37.000 milions d'euros de la Unió Europea, i el Pla de Recuperació ha generat un efecte positiu a l'economia, consolidant el país com a líder en el creixement econòmic entre les principals nacions de la zona euro per tercer any consecutiu.

Aquest desplegament continuarà a la segona fase del pla, la qual mobilitzarà recursos addicionals per mantenir la dinàmica inversora. Actualment, el Govern espanyol està en procés de sol·licitar el quart desemborsament de 10.000 milions d'euros i consolida encara més l'impacte tangible del Pla de Recuperació a l'economia del país.