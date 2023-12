Andalusia, C.Valenciana i Madrid seran les CCAA que comptaran amb un pressupost més gran per a l'any que ve. EP

Catalunya i Castella i Lleó són les dues úniques comunitats autònomes que de moment no han presentat el seu projecte de Pressupostos per al proper any 2024, mentre que la resta de regions ja han donat a conèixer públicament els seus comptes públics, que es troben en el tràmit parlamentari.

En el cas de la Generalitat de Catalunya, encara no ha presentat un projecte de Pressupostos per a l'any que ve, encara que el president del Govern català, Pere Aragonès, va assegurar a la sessió de control al Parlament del 8 de novembre passat que "confia a aprovar els comptes.

El 2023, Aragonès va aconseguir aprovar-los gràcies als suports de PSC i comuns: ara els socialistes condicionen el seu suport a complir els acords sobre la B-40 i el Hard Rock a què van arribar en els comptes anteriors, i els comuns també demana al Govern executar els compromisos que van acordar i que creuen que tampoc no s'han complert.

A Castella i Lleó, el Govern de PP i Vox tampoc no ha donat a conèixer fins ara el seu projecte de Pressupostos, encara que des de la Junta assenyalen que estan molt avançats. El 16 de juny passat es va publicar al Butlletí Oficial de Castella i Lleó l'Ordre d'elaboració per als comptes de l'any que ve, encara que encara no es presenten.

ANDALUSIA, LA QUE TINDRÀ UN MAJOR PRESSUPOST



I entre la resta de comunitats autònomes que ja han donat a conèixer els seus comptes públics per al 2024, Andalusia és amb diferència la que tindrà més pressupost per a l'any que ve, superant els 46.753 milions d'euros.

En concret, el projecte de llei de Pressupostos andalusos per al 2024 és de 46.753,2 milions d'euros i es troba en plena tramitació parlamentària, amb les possibles inclusions d'esmenes per part dels grups parlamentaris.

La segona regió amb un pressupost més gran serà la Comunitat Valenciana, governada per PP i Vox, que ja ha donat a conèixer els detalls de l'avantprojecte de pressupostos que puja a 29.732 milions d'euros, 1.294 milions més que el 2023 (un 4,55% més).

I, en tercer lloc, es col·loca la Comunitat de Madrid, on el Consell de Govern d'Isabel Díaz Ayuso va aprovar fa unes setmanes el projecte de llei de Pressupostos per al 2024, que superen els 27.500 milions d'euros, fet que suposa un 19,6% més que els que estan actualment en vigor, els del 2022 aprovats juntament amb Vox.

LA RESTA DE CCAA



La quarta comunitat amb un pressupost més elevat per al 2024 serà el País Basc, amb uns comptes públics que pugen a 15.025,4 milions d'euros, fet que suposa un increment del 5,4% respecte a l'aprovat el 2023, amb un augment de 774, 7 milions d'euros.

A Galícia, els pressupostos de la Xunta d'Alfonso Rueda per al 2024 creixen un 5%, amb un total de 13.257 milions d'euros, de manera que s'esgota el sostre de despesa previst.

I en sisena posició se situa la Junta de Castella-la Manxa d'Emiliano García-Page, amb uns comptes públics que assoliran en total els 12.473 milions d'euros, tindran un dèficit zero i no incrementaran els impostos.

El Govern canari de CC i PP tindrà el primer pressupost de la legislatura amb una despesa no financera (capítols de l'I al VII) que arriba als 11.301,1 milions d'euros, fet que suposa 1.120 milions més respecte al 2023, equivalent a un increment de l'11%.

A Aragó, el Consell de Govern de PP i Vox ja va aprovar el projecte de llei de pressupostos per a la comunitat autònoma per al 2024, que supera els 8.546 milions d'euros.

Els primers pressupostos de María Guardiola a Extremadura pujaran a 8.127 milions d'euros, un 4,4% més que els de l'any anterior, que es concreta en 346 milions d'euros més.

Astúries ha estat la darrera comunitat a donar a conèixer els seus pressupostos. El Govern d'Adrián Barbón ha aprovat un projecte de pressupostos regionals per al 2024 que puja a 6.348 milions d'euros.

El Govern de Cantàbria de Maria José Sáenz de Buruaga ha elaborat un avantprojecte de Pressupostos per al 2024 que puja a 3.542 milions d'euros, un 1,94% més que el de l'any passat.

I a Navarra, el projecte de pressupostos de María Chivite puja a 16.212.914 euros, fet que suposa un increment del 3,1% del nivell de despesa en relació amb la xifra global del pressupost inicial de l'any 2023.