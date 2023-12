Foto: @EP

Tres de cada cinc (61%) espanyols és favorable a eliminar l' impost sobre successions , si bé un 22% proposa que es vinculi als ingressos i un 10% és partidari de mantenir-lo però amb una fiscalitat baixa, mentre que només un 0, 5% és partidari de posar en marxa un impost alt.

Segons un estudi de la Fundació BBVA, els partidaris més de l'eliminació d'aquest impost són les persones que s'autoposicionen dins de la classe social més alta (62,5%) i més baixa (64,5%).

A la investigació elaborada pel catedràtic de la Universitat de Màlaga, Luis Ayuso, també es revela un canvi en el "familiarisme" que caracteritza les herències a Espanya cap a un "major individualisme" a causa d'un augment de l'esperança de vida i dels canvis en les relacions familiars.

Així, un 57% dels enquestats descarta que s'hagi d'estalviar per tal de deixar un patrimoni als seus fills i una majoria relativa preveu una vellesa a casa seva amb suport de cuidadors, davant del 9% que espera viure amb algun fill.

Tot i això, l'opinió generalitzada dels enquestats (88%) és que, independentment de com sigui la relació entre pares i fills, l'herència ha de ser per a ells , sense condicions (67%) i sense distincions entre ells (83%).

D'aquesta manera, el 73% dels enquestats es mostren en desacord que "l'acumulat durant la meva vida és sobretot meu i per això els meus fills o família no han d'esperar res de la meva herència"

Per tant, hi ha una percepció entre els espanyols que "les herències cal protegir-les ja que representen l'esforç de pares a fills" (83%); es tracta per tant d'un patrimoni acumulat que s'ha de transmetre de generació en generació i, només un 7% opina que les herències haurien de desaparèixer perquè afavoreixen la desigualtat des del naixement.

EL 30% ASSEGURA NO HAVER REBUT MAI HERÈNCIA

A l'estudi també es mostra que, entre els més grans de 60 anys, només un 30% assegura no haver rebut mai una herència , ni ells en primera persona ni la seva parella --en el cas que la tingués--, mentre que a el 60% dels casos era la persona enquestada la que havia rebut directament alguna herència.

Fins als 40 anys només el 19% havia estat destinatari d'algun tipus d'herència, percentatge que puja fins al 84% als 65 anys. Principalment el que s'hereta és sobretot l'habitatge (44%), en caracteritzar-se Espanya pel seu alt percentatge de propietaris, però també s'hereten diners (24%) i propietats rústiques (20%) i urbanes (8%).

"L'accés per herència a propietats rústiques sol produir-se a edats més primerenques, mentre que la resta de béns solen incrementar-se amb l'edat", s'assenyala a l'estudi.

D'altra banda, només un 28% de les persones enquestades que havien rebut algun tipus d'herència van respondre al valor aproximat del que havien heretat en euros actuals, assolint el valor més repetit el dels 30.000 euros, mentre que la mitjana es trobava a els 40.000.

NOMÉS UN 12% ESPERA REBRE UNA HERÈNCIA

Un 12% dels enquestats espera rebre una herència en el futur i, quan la rebi, té previst sobretot repartir-la entre els membres de la família (25%) i guardar-la (23%).

Així mateix, només un 8% té previst invertir-la en alguna cosa material, i un 10% pensa donar-se algun caprici. El 15% no sap gaire bé el que farà doncs no ho ha pensat encara.

La primera opció i desig és deixar el seu patrimoni a tots els seus fills a parts iguals (49%) i en segon lloc, deixar-ne l'ús i gaudir a la seva parella fins a la mort (25%). Només un 7% pensa deixar-ho tot a la seva parella, i un 5% compta amb fer-ho als seus nebots i germans.

D'altra banda, el 24% dels enquestats assegura que hi posarien algun tipus de condició i, en dos de cada tres casos, optarien per no posar cap requisit (67%).

Entre les principals condicions, la primera és que els cuidessin, visitessin, etc., i es comportessin com a "bons fills" (33%); en segon lloc, que mantinguessin la unitat familiar (26%); la tercera raó fa referència a recolzar-se entre els membres de la família, sobretot els més necessitats (16%); i en quart lloc, cuidant el patrimoni familiar i no malbaratant-lo (15%).