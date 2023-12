Navarro, a l'hora de recollir el premi. Foto: CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha participat a la 24a edició del Congrés Internacional de la FITAC -Federació Colombiana d'Agents Logístics en Comerç Internacional- que se celebra del 29 de novembre a l'1 de desembre a Cartagena de Indias, Colòmbia . Pere Navarro, el delegat especial de l'Estat al CZFB, i Blanca Sorigué, directora general del CZFB, van promocionar la propera edició del SIL Barcelona i van donar a conèixer els projectes innovadors i disruptius que està duent a terme l'entitat.

Durant la seva participació al Congrés de FITAC, Pere Navarro , ha rebut la medalla de mèrit en reconeixement a la seva trajectòria professional ia l'excel·lent tasca que exerceix a la Zona Franca de Barcelona, amb el seu desenvolupament empresarial, l'impuls de la innovació tecnològica, la transformació de la indústria i la connexió de la nova economia.

Navarro , en el discurs d'agraïment, ha ressaltat la importància de l'activitat empresarial i logística de les Zones Franques. “Són unes àrees geogràfiques indispensables per al desenvolupament dels països i regions. Estimulen l'economia, incrementen el comerç internacional, afavoreixen el desenvolupament tecnològic i industrial i, no menys important, generen ocupació i talent professional. És un orgull rebre aquest reconeixement, i des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona seguirem projectant el nostre ecosistema d'indústria 4.0 i epicentre de noves oportunitats per al conjunt de la societat”, ha assegurat el delegat especial de l'Estat al CZFB. desig de “convertir la Zona Franca de Barcelona al districte 4.0 de la regió metropolitana de Barcelona”.

EL CZFB, CATALITZADOR DE LA INDÚSTRIA 4.0

Durant la visita al Congrés, tots dos representants van promocionar la propera edició del SIL, la fira de referència de la Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain d'Espanya, la Mediterrània i Amèrica Llatina, que s'organitzarà a Barcelona del proper 5 al 7 de juny de 2024 i reunirà els sectors de transport, logística, distribució, fabricants, retailers i serveis derivats del sector logístic mundial. També es van presentar la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), l'esdeveniment de referència per avançar de forma activa a la igualtat de gènere, i que a inicis del proper març 2024 celebrarà la seva 4a edició, i la Barcelona New Economy Week (BNEW) esdeveniment multisectorial que vol posicionar Barcelona com a capital de la nova economia.

De la mateixa manera, es van donar a conèixer els dos projectes amb què el CZFB impulsa la innovació: la Incubator 3D, la primera incubadora europea d'alta tecnologia en impressió 3D i la Incubadora Logística 4.0, la primera incubadora d'Espanya dedicada a la indústria 4.0 a l'àmbit de la logística. També es va presentar el DFactory Barcelona, l'ecosistema d'Indústria 4.0 referent a escala mundial que reuneix empreses, grans corporacions i startups que desenvolupen projectes basats en la Intel·ligència Artificial, Impressió 3D, Big Data, robòtica i sensòrica, entre d'altres.

Tots dos van participar, a més, al programa acadèmic del Congrés, sent el Consorci de la Zona Franca el patrocinador oficial de l'esdeveniment. Pere Navarro va ser una de les autoritats convidades a l' acte inaugural i va ser ponent al panell sobre “Zones Franques: una nova visió davant dels desafiaments de creixement global”. Alhora, Blanca Sorigué, va ser una de les protagonistes del nou escenari de transformació i sostenibilitat al panell sobre dones i logística. Al llarg dels 3 dies de Congrés, més de 500 empreses nacionals i internacionals es van donar cita per parlar de comerç exterior, duanes, crear noves sinergies i networking i generar estratègies entre els sectors públic i privat.