Un programa gratuït per premiar la fidelitat i que el client pugui estalviar fàcilment. Amb aquest objectiu, Endesa ha creat “ Para Tu ”, una iniciativa amb què els clients poden anar acumulant punts i bescanviar-los per descomptes en les seves factures de llum i/o gas d'una manera molt fàcil, ja que pel simple fet d'inscriure's ja es rebran els primers punts de benvinguda. Es tracta del primer programa de fidelització que Endesa treu a la llum i dels pocs que hi ha a l'àmbit de la comercialització d'energia.

El programa té molt potencial, ja que se'n poden beneficiar els més de 7 milions de clients domèstics i petits negocis que Endesa té al mercat lliure i també aquells que decideixin donar-se d'alta a la companyia, que a més es beneficiaran d'un 20% de descompte en el consum de llum o gas per sempre, amb preus estables i sense permanència.

Per formar part del programa, els clients s'han de registrar a través de l'aplicació mòbil d'Endesa Energia, anomenada Endesa Clients, a la secció de “Para Ti” (disponible de forma gratuïta a l'App Store i Play Store). És un programa molt intuïtiu i senzill. En inscriure's ja es reben els primers 500 punts i després se segueixen acumulant més punts pel fet de tenir contractes amb Endesa i per realitzar noves contractacions . És a dir, com més contractes tingui el client amb Endesa, més punts aconsegueix. Una altra manera dobtenir més és tenint factura digital.

Aquests punts es podran bescanviar per descomptes a la factura de contractes de subministrament vinculats al compte; o bé obtenir altres beneficis com ara l'accés a sorteigs exclusius. A més, el programa també compta amb acords amb empreses col·laboradores amb què es podrà gaudir de descomptes en vols, lleure… i altres iniciatives que s'aniran incorporant de manera progressiva.

Amb la posada en marxa de “ Per a Tu ”, Endesa aposta per la fidelització de clients, premiant la seva confiança amb estalvis en la seva factura energètica . A més, la companyia ofereix noves tarifes, assessorament personalitzat i gratuït, com InfoEnergía , i altres iniciatives com la campanya “Tot compte” , que té l'objectiu de seguir conscienciant que és necessari millorar l'eficiència energètica a les llars d'una forma totalment disruptiva, premiant econòmicament els clients pel 'no consum' d'energia.