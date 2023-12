Itàlia va negar el seu vot i França, fins i tot sense aclarir-ne el suport, podria canviar el rumb de la votació. EP

El Govern ha estat donant per fet els últims dies que Nadia Calviño abandonarà l'Executiu després de guanyar la carrera per la presidència del Banc Europeu d'Inversions (BEI). Tot i això, aquesta elecció no està garantida, ja que França, a tan sols dos dies de la votació, no ha aclarit a qui recolzarà finalment.

D'HORA PER CANTAR VICTÒRIA

Segons fonts comunitàries consultades per Confidencial Digital, és prematur donar per segura la victòria de Calviño. La ministra d'Economia encara no té garantits suports suficients, i l'elecció dependrà del vot de França. La votació està prevista per a aquest divendres, 8 de desembre.

Diferents portaveus del Govern han destacat els últims dies que Nadia Calviño és "la màxima favorita", que "s'aplana el camí" o que "enfila la presidència" del BEI. Fins i tot Pedro Sánchez va afirmar dilluns que li "costarà prescindir" de la seva estreta col·laboradora, donant així per fet el seu nomenament.

L'eufòria al voltant de l'elecció de Calviño es va desfermar quan Bèlgica va anunciar el suport a la vicepresidenta. Tot i això, aquest suport és poc rellevant per a la decisió final, ja que només representa el 5% dels vots.

ITÀLIA NEGA A CALVINY

La situació es complica perquè Itàlia ha retirat el seu suport a Espanya com a resposta a l'enfrontament de Pedro Sánchez amb Israel. Fonts diplomàtiques assenyalen que Roma no dóna suport al reconeixement de Palestina sense l'acord de Tel Aviv.

Alts càrrecs del Govern vinculats amb la seguretat de l'Estat han advertit prèviament Sánchez que ha de "anar amb compte" amb l'actual crisi, ja que "es pot tornar en contra". La gran rival de Nadia Calviño, la danesa Margrethe Vestager, ha aconseguit el suport d'Itàlia si el candidat, Daniele Franco, es retira. Vestager també compta amb el vot de Dinamarca, Grècia i diversos països petits.

En resum, fonts comunitàries rebaixen l'eufòria de Moncloa a l'assenyalar que Calviño encara no té prou suports per alçar-se amb la presidència del BEI. Cada país té un percentatge de vots en funció de les seves aportacions a aquesta entitat financera, i per ser elegit president cal comptar amb el 68% dels vots i el suport de 18 dels 27 països membres de la UE.

FRANÇA DECIDEIX

França es converteix en la clau decisiva, ja que s'espera que inclini la balança cap a Calviño o Vestager. El Govern francès sospita que el suport alemany a Calviño es relaciona amb un pacte pel qual Frankfurt es quedaria amb la seu de l'Agència Antiblanqueig de la UE, que renunciaria a Madrid però que també persegueix París.

Davant d'aquesta incertesa, no es descarta que França acabi donant suport a Margrethe Vestager per dinamitar l'acord hispanoalemany, engegant la candidatura de Nadia Calviño. També es preveu la possibilitat que cap de les dues candidates obtingui suports suficients, cosa que podria endarrerir l'elecció diverses setmanes. Un escenari que ha guanyat sencers les últimes hores a causa dels suports tan ajustats dels candidats, segons les mateixes fonts.