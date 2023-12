Aquesta acció reforça la posició de Criteria Caixa com a inversor clau a la companyia de telecomunicacions. EP

Criteria Caixa, el hòlding de la Fundació Bancària La Caixa, ha invertit 1,2 milions d'euros en la compra de 300.000 accions de Telefónica en quatre operacions realitzades entre l'1 i el 6 de desembre i notificades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.

Des de començament d'any, Criteria Caixa ha invertit un total de 77,13 milions d'euros en l'adquisició de 20,73 milions de títols de l'operadora, segons els registres de la CNMV consultats per Europa Press.

En concret, el paquet accionarial que ha adquirit des de començament d'any l'entitat presidida per Isidro Fainé --que també és vicepresident del consell d'administració de Telefónica-- equival al 0,36% del nombre total de títols de la companyia.

El 30 de novembre de 2023 la participació de Criteria Caixa a l'accionariat de Telefónica se situava en el 2,53%, segons figura a la web del 'holding'.

Des de començament del 2023, el juny passat va ser el mes més intensiu pel que fa a la compra d'accions de Telefónica per part de Criteria Caixa, ja que en aquest període va adquirir 5,13 milions de títols, amb una inversió de 19 milions d'euros.

Al gener va invertir 13,43 milions d'euros (3,77 milions de títols), al febrer un milió d'euros (277.000 accions), al març la quantia es va elevar fins a 6,27 milions d'euros (1,63 milions de títols ) ia l'abril van ser 1,13 milions d'euros (284.281 accions).

Al maig la inversió va pujar a 7 milions d'euros (1,79 milions de títols), al juliol es va quedar en 940.500 euros (240.000 accions), a l'agost van ser 17,3 milions d'euros (4,78 milions de títols) i en setembre 5,46 milions d'euros (1,4 milions d'accions).

A l'octubre, Criteria Caixa va invertir 385.000 euros a la compra de 100.000 títols de Telefónica, mentre que al novembre la inversió va pujar a 3,8 milions d'euros (1 milió d'accions).

COTITZACIÓ DE TELEFÒNICA



D'aquesta manera, el preu mitjà de la compra d'accions de Telefónica per part de Criteria Caixa des de començament d'any se situa al voltant de 3,72 euros per títol, xifra per sota dels 4,02 euros en què va tancar la cotització de la companyia aquest dijous passat.

Així, les accions de l'operadora presidida per José María Álvarez-Pallete es mantenen per sobre de la cota dels 4 euros des de l'1 de desembre.

La companyia, que el 8 de novembre passat va celebrar el seu 'Dia de l'inversor' i va presentar el seu nou pla estratègic 2023-2026, està negociant en aquests moments un expedient de regulació d'ocupació a les seves tres principals filials a Espanya (Telefónica de España, Mòbils i Solucions), per a les quals ha plantejat un "excedent funcional" de plantilla de 5.124 treballadors.

En paral·lel, l'empresa també negocia amb els sindicats el nou conveni col·lectiu d'empreses vinculades. Les dues negociacions estan relacionades entre si --tot i que els diàlegs per tancar les condicions de cadascuna són independents-- i es preveu que es resoldran al començament de gener.