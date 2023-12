Foto: @EP

Un treballador rep la incapacitat permanent quan pateix algun accident o malaltia que li impedeix continuar treballant. Aquesta incapacitat, atorgada per la Seguretat Social, es classifica en diferents graus, cosa que repercuteix al final en la quantia de la pensió que rebrà.

Aquests graus són els següents: incapacitat permanent parcial per a la professió habitual, incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat permanent absoluta per a qualsevol professió i gran invalidesa.

La Seguretat Social defineix la incapacitat permanent total com "aquella que inhabilita el treballador per a la realització de totes o de les fonamentals tasques de la seva professió habitual , sempre que pugui dedicar-se a una altra de diferent".

L'organisme precisa que "la prestació econòmica per incapacitat permanent total consisteix en una pensió vitalícia mensual , que pot ser substituïda excepcionalment per una indemnització a tant alçat , quan el beneficiari sigui menor de 60 anys".

El més comú és rebre mensualment el pagament de la pensió vitalícia. La paraula clau que genera grans dubtes entre les persones que reben una pensió d'incapacitat permanent total és precisament ' vitalícia ', especialment quan arriben a l'edat ordinària de jubilació.

QUÈ PASSA EN JUBILAR-SE?

Sorgeix la interrogant sobre si és possible rebre les dues pensions: la d'incapacitat permanent total i la de jubilació.

La resposta és negativa; cal optar per percebre una de les dues pensions.

La Seguretat Social aclareix en una altra secció del seu lloc web que " les pensions d'un mateix règim són incompatibles entre si quan coincideixen en un mateix beneficiari, tret que, legalment o reglamentàriament, es disposi el contrari. En cas d'incompatibilitat, qui tingués dret a dues o més pensions optarà per una d'elles ”.

És important assenyalar que aquesta situació es presenta a totes les pensions d'incapacitat permanent, independentment del seu grau. L'única excepció a aquest principi d'incompatibilitat és la pensió de viduïtat , que es pot percebre fins i tot si s'està rebent la pensió d'incapacitat permanent total (o altres graus) o la pensió de jubilació.