Països europeus amb nivells semblants sí que van anar reduint-los en aquest període. EP

Espanya es va estancar del 2016 al 2020 al 15% de població amb pobresa multidimensional (amb privacions múltiples), segons L'Observatori Social de la Fundació La Caixa.

"Només entre el 2% i del 10%" de la població pateix privacions en un únic indicador, segons l'estudi 'Dinànima de la pobresa multidimensional a Espanya i altres països europeus'.

Pel que fa al gruix de persones amb pobresa multidimensional, tenen 10 punts percentuals més de probabilitat que la resta de pobres de tenir alguna privació addicional, i fins a 20 punts menys de probabilitat d'eliminar una privació que ja en tinguin.

Per als autors de l'estudi, "aquestes dades suggereixen que les privacions tendeixen a interrelacionar-se amb el temps", com són les privacions materials, sous baixos, baixa intensitat a la feina (persones en edat laboral però que treballen menys del 20% del seu potencial de treball), habitatge precària, amuntegament, mala salut i salut limitada.

LA RESTA D'EUROPA



L'estudi reflecteix que aquesta interrelació de privacions amb el temps també es dóna habitualment a Europa en general, encara que amb variacions segons els països (l'anàlisi es basa en dades de “més de 20 països europeus” del 2016 al 2020).

Una altra conclusió de comparar Espanya amb la resta d'Europa és que països amb nivells semblants a l'espanyol en pobresa multidimensional van anar reduint aquest nivell durant els anys analitzats, mentre que Espanya "quasi no va canviar" el nivell.

Així, Espanya va continuar rondant el 15% de la població del 2016 al 2020, mentre que altres països van baixar els seus propis nivells, fins a 5 punts percentuals segons cada país.

Alguns d'aquests països partien d'incidències més altes que l'espanyola (com Portugal i Grècia) i d'altres inicialment tenien incidències semblants a Espanya (com Polònia i Hongria).

POSSIBLES SOLUCIONS



L'anàlisi reflecteix que "no hi ha una privació que impliqui immediatament pobresa, ni una que sigui compartida" per totes les persones pobres".

Per afrontar les privacions existents i prevenir altres de futures, l'estudi recomana "coordinar programes i mesures en tots els camps de la política", per tal de superar la interrelació entre privacions.

També afirma que “els acords socials poden encoratjar o descoratjar la combinació de privacions”, entenent per aquests acords el marc institucional, la situació legal i les normes socials.

L'estudi parteix d'un projecte de Nicolai Suppa (Centre d'Estudis Demogràfics-Ced, Prop, Equalites, Oxford Poverty and Human Development Initiative-Ophi) que va ser seleccionat a la Social Research Call 2020 de la Fundació la Caixa: el projecte plantejava microsimulacions per a analitzar la pobresa multidimensional.