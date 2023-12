La manca de claredat i l'escassa difusió del nou sistema contribueixen a aquesta situació, subratllant la importància de comprendre i adaptar-se per evitar sancions i regulacions adverses.

Al panorama dels autònoms a Espanya, s'avizora un desafiament important per a prop del 90% d'aquest col·lectiu, segons adverteix l'assessora fiscal Ana Belén González. La Seguretat Social podria emetre advertències a l'octubre del proper any a aquells autònoms que no hagin enviat la informació sobre els beneficis reals dels seus negocis. Aquest requisit cerca que els ingressos s'ajustin als nous trams de les quotes de seguretat social.

DESCONEIXEMENT I FALTA DE CLAREDAT

Tot i que octubre pugui semblar llunyà, la resposta dels autònoms davant aquest requisit segueix sent confusa i caòtica, segons assenyala González. La manca de claredat sobre el funcionament del nou sistema de cotització per ingressos reals contribueix a aquesta situació. Es revela que només un 10% dels més de 300 clients de l'assessoria de González sol·liciten l'anàlisi mensual per ajustar-se als trams especificats.

Els autònoms es divideixen en dos perfils: aquells que prefereixen pagar quotes més altes per evitar regulacions anuals i els que opten per pagar menys i esperar les regulacions. Tot i això, González suggereix que cap d'aquests enfocaments és òptim, ja que persisteix un gran desconeixement sobre el nou sistema.

RETARDS EN REGULARITZACIONS

Tot i que ha transcorregut un any des de la implementació del nou sistema, continua generant dubtes tant entre els autònoms com entre els assessors. La manca d'informació adequada i la poca integració de la cultura financera a Espanya contribueixen a aquest problema. González adverteix que les regularitzacions de la Seguretat Social de l'any 2023 podrien arribar a finals del 2024 i destaca la importància de comprendre les implicacions per evitar sorpreses i ajustaments significatius.

Tot i la flexibilitat per part de les institucions, persisteix una manca de difusió adequada sobre el nou sistema de cotització. González destaca la importància de preparar-se i controlar clarament els ingressos i les despeses mitjançant eines com Excel, especialment per a aquells autònoms que no tenen assessor. També emfatitza la necessitat de revisar i ajustar els trams abans del 31 de desembre per evitar problemes futurs.

AJUSTOS DE COTITZACIONS

Fernando Santiago, president del Consell General de Col·legis de Gestors Administratius d'Espanya, dóna suport a la importància d'informar sobre els ingressos nets esperats i ajustar les cotitzacions trimestralment segons els ingressos reals. Santiago adverteix que si els autònoms no fan aquests ajustaments, la Tresoreria General de la Seguretat Social realitzarà ajustaments automàtics segons els ingressos reals reportats a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

En resum, la situació actual presenta desafiaments significatius per als autònoms a Espanya, amb la necessitat urgent de comprendre i adaptar-se al nou sistema de cotització per ingressos reals per evitar sancions i regulacions adverses en el futur.