El Ministeri de Treball i Economia Social ha proposat a sindicats i empresaris una pujada del salari mínim interprofessional (SMI) del 4% , cosa que situaria la seva quantia el 2024 en 1.123,2 euros al mes per catorze pagues, davant els 1.080 euros actuals .

Així ho han traslladat a la premsa els responsables sindicals en aquesta negociació, Fernando Luján (UGT) i Mari Cruz Vicente (CCOO), que consideren que aquest plantejament s'alinea amb el de CEOE i Cepime, que havien plantejat una pujada del 3%, amb possibilitat de sumar-li fins a un 1% en cas de desviació de la inflació.

Així mateix, Treball ha plantejat una bonificació a les quotes de la Seguretat Social per al sector del camp del 20%, tal com demanava la CEOE. El Ministeri de Yolanda Díaz també ha assumit la tesi de la patronal, amb què CCOO i UGT estaven d'acord, d'indexar la pujada de l'SMI als contractes públics.

Els representants sindicals, juntament amb els de les organitzacions empresarials, havien estat citats per aquest dilluns pel Ministeri de Treball per seguir negociant la pujada de l'SMI del 2024. Aquesta era la segona reunió que celebraven i, després de la d'avui, no hi ha data de moment per a una nova cita.

