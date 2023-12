Foto: CaixaBank

L'índex Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ha inclòs CaixaBank , per dotzè any consecutiu, entre els bancs més ben valorats del món en matèria de sostenibilitat. Aquest índex, un dels més importants, que avalua el comportament de les empreses sota criteris ASG ha considerat CaixaBank com la tretzena entitat financera més destacada en sostenibilitat al món amb 82 punts, d'entre 200 bancs convidats per formar part de DJSI World . Aquesta puntuació suposa, alhora, una millora d'onze posicions respecte al mateix rànquing de l'any anterior i situa CaixaBank com a únic banc espanyol que millora puntuació en aquesta nova edició.

Alhora, S&P Global situa CaixaBank dins de l'índex DJSI Europe com a segona entitat financera més sostenible d'Europa entre 40 candidats.

Dels tres àmbits valorats per l'analista: econòmic, ambiental i social, CaixaBank ha obtingut un increment molt destacat en l'aspecte ambiental, amb una pujada en la puntuació de cinc punts respecte a l'any anterior, a causa de la valoració positiva que ha obtingut estratègia de descarbonització del banc (+25 vs 2022).

N'és una prova que CaixaBank acaba de publicar el seu segon informe climàtic, on explica els seus nous objectius intermedis de descarbonització per al 2030 de la cartera creditícia per als sectors de carbó tèrmic, automoció, ferro i acer, i que se sumen als ja existents a sector elèctric, petroli i gas.

CaixaBank ha obtingut la màxima puntuació (100 punts) a les àrees de transparència i reporting, ètica en els negocis, tractament de la informació i ciberseguretat, i desenvolupament del capital humà.

A més, els analistes han destacat positivament altres aspectes com ara mesurament i gestió d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI), bones pràctiques laborals, drets humans, i relació i experiència de client.

Referent europeu en sostenibilitat

CaixaBank és una entitat amb un vincle històric fort amb l'impacte social de la seva activitat. Per això assumeix la responsabilitat d'impulsar una economia positiva per al benestar de les persones. Amb aquest propòsit ha desenvolupat un Pla de Banca Sostenible per al període 2022-2024, integrat al Pla Estratègic de CaixaBank, que té com a una de les seves ambicions ser referents a Europa en sostenibilitat.

Com a demostratius d'aquesta ambició, a més de formar part de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) per dotzè any consecutiu, CaixaBank té altes valoracions d'altres analistes de sostenibilitat com ara Fitch, MSCI, Sustainalytics, ISS, FTSE Russell i Moody's ESG. L'entitat també està inclosa a l'A List de CDP, que analitza i valora les empreses amb millor gestió i exercici en els aspectes relacionats amb el clima. Així mateix, el banc forma part d'índexs ASG com MSCI ESG Leader Index, FTSE4Good Index Series, STOXX Global ESG, ISS ESG Europe Governance QualityScore Index, Solactive ISS ESG Index Series i Solactive Europe Corporate Social Responsibility Index PR.

Al seu Pla de Banca Sostenible, CaixaBank té com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles entre el 2022 i el 2024, que inclou, a més de facilitar capital per finançar iniciatives de transició energètica, finalitats amb impacte social, com ara microcrèdits per a estudiants, autònoms, microempreses o famílies i noves empreses que creïn ocupació. L?entitat també té el compromís d?assolir 413.300 beneficiaris de MicroBank, el banc social del Grup.