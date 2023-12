Jubilats - Pexels - CatalunyaPress

El Govern torna a donar una alegria als jubilats. Les pensions no contributives, així com l'Ingrés Mínim Vital (IMV), pujaran el 2024 un 6,9%, mentre que la pensió mínima de viduïtat amb càrregues familiars augmentarà un 14,1%, des dels 905,9 euros actuals al mes fins a prop de 1.033,6 euros mensuals.

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha informat d'aquesta pujades al compte de 'X' (abans Twitter), des d'on ha volgut enviar un "missatge de tranquil·litat i garantia als pensionistes d'avui i del matí ".

La segona pota de la reforma de pensions, aprovada el març d'aquest any i centrada en l'obtenció d'ingressos per garantir la sostenibilitat del sistema, contemplava també millores en les pensions mínimes contributives.

En concret, la norma estableix que aquestes experimentaran, des del 2024 i fins al 2027, una pujada progressiva superior a l'IPC per assegurar que al final del període no siguin inferiors al llindar de la pobresa calculat per a una llar composta per dos adults.

La inflació mitjana del període desembre del 2022-novembre del 2023 es va situar, mancant confirmar-se la dada avançada, en un 3,8%, per la qual cosa tota pujada que superi aquest percentatge anirà en el camí marcat per la reforma.

Serà precisament en aquest percentatge, el del 3,8%, en què pujaran les pensions contributives el proper any, en funció de la reforma que es va aprovar l'anterior legislatura i que lliga les pensions a l'evolució de l'IPC.

Si s'aplica per a les pensions mínimes contributives la mateixa pujada anunciada per a les no contributives, del 6,9%, les primeres augmentarien aproximadament entre 16,5 i 100 euros al mes, depenent de la classe de pensió i de les circumstàncies personals. La de viduïtat amb càrregues familiars ho farà més, amb 127,7 euros més al mes que el 2023, com a resultat de la seva revaloració en un 14,1%.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha subratllat al seu compte de 'X' (abans twitter) que aquesta pujada de les pensions "alleujarà les dificultats del dia a dia, garantint més estabilitat i seguretat".

"Quan diem que venim a millorar la vida de la gent no és una cosa abstracta. Ho demostrem amb fets", ha remarcat la vicepresidenta segona del Govern.

Primera reunió de la ministra amb els agents socials



La nova ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha convocat dilluns que ve a les 10.30 hores els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, i els presidents de CEOE i Cepyme, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva, segons han informat Europa Press en fonts sindicals.

Serà la primera reunió formal de la ministra amb els líders dels agents socials a la taula de diàleg de Seguretat Social des que va assumir el càrrec en substitució de José Luis Escrivá.

Saiz afronta en aquesta legislatura diversos reptes heretats de les reformes de pensions escomeses en l'etapa anterior, així com altres de nous recollits en els compromisos adquirits pel PSOE per aconseguir la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.

L'anterior ministre del ram va dur a terme en la legislatura passada diverses reformes de pes per al sistema de pensions, algunes amb el concurs dels agents socials i altres amb el suport únic dels sindicats, que hauran de continuar desplegant-se en el pròxim període.

Durant la presa de possessió de la seva cartera, la ministra Saiz es va comprometre a continuar millorant les pensions mínimes i no contributives, a incrementar la guardiola de les pensions ia culminar la regulació de la jubilació anticipada per a les professions especialment dures o penoses.

La nova ministra de Seguretat Social ha assenyalat a més que en aquesta legislatura serà "clau" continuar desplegant la reforma de pensions, el nou sistema de cotització d'autònoms i els plans de pensions col·lectius, "fites molt rellevants" de la legislatura passada.