Alumnes de FP. Foto: Europa Press

Uns 200.000 estudiants matriculats en Formació Professional (FP) o universitats estaran obligats a cotitzar per les pràctiques formatives a partir de l'1 de gener del 2024, a causa de la modificació de la Llei de la Seguretat Social .

Tot i això, aquesta situació ha generat fortes crítiques en algunes comunitats autònomes, entre elles Madrid, que sosté que la implementació d'aquesta nova normativa "pot suposar la paralització de la FP i la universitat i, en conseqüència, l'economia del país".

És per això que el conseller madrileny, Emilio Viciana, proposarà a la Conferència Sectorial d'Educació, programada per a aquest dimecres 13, la derogació de la normativa a causa dels greus problemes que planteja tant per a l'administració autonòmica com per a les universitats, així com per a les empreses que reben aquests estudiants.

A aquestes incerteses se sumen altres, com la incògnita sobre la destinació dels estudiants que cursen els seus estudis a distància i resideixen fora de Madrid. La Conselleria destaca que no es té informació sobre com s'aplicarà el principi de territorialitat en aquest cas.

Un altre interrogant es relaciona amb la cotització dels estudiants Erasmus que no es trobin a Espanya. Així mateix, per als alumnes aturats, participar en aquestes pràctiques implicarà una suspensió al cobrament de la prestació econòmica. D'altra banda, els centres de formació han de calcular i anticipar mitjançant pagament delegat les prestacions per incapacitat temporal a causa d'accidents laborals i malalties professionals. D'aquesta manera, aquells alumnes que no disposin de compte bancari perquè són menors d'edat, es troben en situació irregular o estan sota tutela de serveis socials, no poden rebre el pagament, segons ha assenyalat la Conselleria d'Educació.

Tot i això, encara hi ha més obstacles, com el problema de l'assegurança escolar que Madrid considera incompatible amb el nou règim d'afiliació . Aquesta discrepància genera incertesa sobre quin sistema assumiria les prestacions econòmiques en casos de malaltia, accident escolar o dificultats familiars.

Un altre aspecte crucial és que les empreses que ofereixen pràctiques als estudiants es veuran obligades a gestionar altes, baixes i cotitzacions, cosa que genera preocupació pel possible règim sancionador . Això podria dissuadir moltes empreses d'acceptar alumnes en pràctiques.

Finalment, les administracions educatives no tenen pressupost i personal especialitzat per manejar la complexa logística que implica la gestió directa d'aquests tràmits amb la Seguretat Social. El conseller d'Educació argumenta que aquesta normativa "genera desemparament per als desafavorits, confusió, inseguretat jurídica i desincentiva a les empreses i institucions".