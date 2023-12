Jordi Hereu avisa que la tornada de les empreses a Catalunya requereix estabilitat i incentius / @EP

El ministre d' Indústria i Turisme, Jordi Hereu , ha traslladat a Junts el compromís del Govern per recuperar la convivència política i social a Catalunya que derivi en un impuls de l'activitat econòmica i la tornada de les empreses que se'n van anar de la regió pel procés independentistes, si bé ja ha avisat que això s'aconsegueix amb estabilitat política, seguretat jurídica i incentius.

A la sessió de control d'aquest dimecres al Congrés, el diputat de Junts, Josep Maria Cruset, ha demanat a l'Executiu garanties per tornar a Catalunya d' aquelles companyies que se'n van anar de la comunitat autònoma a partir del 2017 pel procés independentistes.

Segons el parer de l'independentista, va ser l'actuació del Govern de Mariano Rajoy la que "va forçar" el trasllat de la seu de milers d'empreses fora de Catalunya, amb l'objectiu de "castigar econòmicament" la regió. "És evident que cal revertir els efectes d'aquella operació d'Estat, i ara que Junts és clau en aquest hemicicle, allò impossible en els darrers quatre anys ara es fa realitat ", ha subratllat Cruset.

NORMALITZAR LA VIDA SOCIAL A CATALUNYA

En la seva resposta, Hereu ha dit que el que "és evident" és que tant Junts com l'Executiu comparteix el "gran objectiu" de normalitzar la vida social, política i econòmica a Catalunya , que creu que derivarà en un impuls de la indústria, el comerç i lactivitat econòmica a la comunitat autònoma.

"Construir la convivència a Catalunya és una de les millors cartes per poder recuperar l'activitat econòmica i, de manera natural, anar recuperant la presència empresarial en un cert moment", ha afegit el ministre.

Tot i això, el diputat de Junts ha assenyalat que a Catalunya "no hi ha problemes de convivència" i ha avançat que la seva formació serà "exigent" pel que fa a la tornada de les empreses. " No formem part de cap bloc de l'Estat espanyol i només ens devem a Catalunya i la seva gent", ha advertit Cruset.

A la seva rèplica, el ministre ha destacat la "magnífica gestió" que Cruset va executar sota la presidència del Port de Tarragona i li ha recordat que algunes de les motivacions que porten les empreses a fixar la seva seu en una regió estan relacionats amb l'estabilitat política , la seguretat jurídica i els incentius que es poden donar, cosa que al seu parer no es complia els dies del referèndum del 2017. " Per tant, anirem treballant en tots aquests factors", ha reblat el ministre.