Supermercat / @EP

L' Índex de Preus de Consum (IPC) va baixar un 0,3% al novembre en relació amb el mes anterior i va retallar tres dècimes la taxa interanual, fins al 3,2%, a causa de l'abaratiment dels carburants, els paquets turístics i els aliments , que van moderar el creixement mig punt, fins al 9%.

Aquesta evolució es deu, segons Estadística , a la baixada dels preus del pa i els cereals i de la llet, ous i formatge, ja que els preus de la carn van pujar el novembre d'aquest any menys del que ho van fer el mateix mes del 2022.

Per contra, els llegums i les hortalisses van pujar de preu el penúltim mes de l'any, segons les dades definitives de l'IPC publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb què es confirmen els avançats a finals del mes passat i també la pujada que experimentaran les pensions contributives el 2024, del 3,8%, com a resultat de la mitjana d'inflació fins al novembre.

Amb la moderació de la seva taxa interanual al novembre, la inflació torna a registrar descensos després d'haver estat ancorada en el 3,5% durant els últims dos mesos i cau al seu nivell més baix des del mes d'agost passat, quan es va situar al 2,6%.

La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va baixar set dècimes al novembre, fins al 4,5%, taxa 1,3 punts superior a la de l'IPC general i la més baixa des de l'abril del 2022, quan es va situar al 4,4%.

El Ministeri d'Economia ha subratllat en un comunicat que, "gràcies a les mesures de política adoptades pel Govern, la inflació general manté el camí descendent al llarg de l'any, permetent que els salaris segueixin guanyant poder adquisitiu i les empreses espanyoles més competitivitat, augmentant la seva quota de mercat, fins i tot en el complex context internacional”.

EL PREU DE L'OLI D'OLIVA ES DISPARA UN 66,7% EN EL DARRER ANY

De les 199 subclasses de productes de l'IPC, 169 han incrementat els preus en taxa interanual, 26 els han baixat i quatre no han registrat variació.

En taxa interanual (novembre del 2023 sobre el mateix mes del 2022), el que més ha pujat de preu són l'oli d'oliva (+66,7%); els paquets turístics nacionals (+21,4%); l'arròs (+17,1%); els llegums i hortalisses (+16,8%) i els productes de confiteria (+16,6%).

L'oli d'oliva s'ha encarit el 4,7% el novembre d'aquest any respecte al mes d'octubre, el 53,8% els onze primers mesos del 2023 i el 164,1% des del febrer del 2021.

Altres aliments també van registrar al novembre pujades interanuals de dos dígits en els preus, com la carn de porcí (+12,9%); altres preparats alimentaris (+10,2%); fruites fresques (+10,1%) i carn d'oví (+10%).

Per contra, el que més es va abaratir el penúltim mes de l'any en relació amb el novembre del 2022 van ser altres olis (-29,1%); el butà i el propà (-22,9%); el gas natural (-19,7%); els combustibles líquids (-16,5%), i el transport combinat de passatgers (-15,4%).

Sense tenir en compte la rebaixa de l?impost especial sobre l?electricitat i les variacions sobre altres impostos, l?IPC interanual va arribar al novembre al 3,5%, tres dècimes per sobre de la taxa general del 3,2%. Així ho reflecteix l'IPC a impostos constants que l'INE també publica dins d'aquesta estadística.

L'IPC BAIXA UN 0,3% AL MES

En termes mensuals (novembre sobre octubre), l'IPC va registrar un descens del 0,3%, la caiguda mensual més gran des del setembre del 2022. Amb aquesta reculada, la inflació posa fi a cinc mesos consecutius d'alces mensuals.

El descens mensual de l'IPC al novembre va ser conseqüència de l'abaratiment en un 1,5% del transport pel cost més baix dels carburants, així com de l'habitatge, l'oci i els hotels per les baixades de preus de l'electricitat, els paquets turístics i els serveis dallotjament, respectivament.

El que va pujar més de preu el mes de novembre respecte al mes anterior van ser la roba de dona (+5,1%) i l'oli d'oliva (+4,7%), mentre que el que més es va abaratir van ser els hotels , hostals i pensions (-12,7%).

El penúltim mes del 2023, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la taxa interanual en el 3,3%, dues dècimes per sobre de la taxa registrada el mes anterior. Per part seva, la variació mensual de l'IPCA ha estat del -0,5%.