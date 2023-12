Elma Saiz, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions / @EP

La pensió mitjana de jubilació pujarà en 734 euros a l'any o 52 euros al mes amb la revaloració del 3,8% que experimentaran les pensions contributives el 2024, ha informat aquest dijous el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Per la seva banda, la pensió mitjana del sistema, de 1.200 euros al mes , augmentarà en 638 euros a l'any, fet que suposen 46 euros més al mes.

Després de la publicació de l' IPC definitiu del mes de novembre, el Departament que dirigeix Elma Saiz ha tornat a confirmar que les pensions contributives pujaran un 3,8% el 2024 com a conseqüència de la fórmula de revaloració acordada a la reforma de pensions del 2021.

Aquesta fórmula lliga la pujada de les pensions a la inflació mitjana de dotze mesos, en aquest cas a la del període desembre 2022-novembre 2023, el resultat de la qual ha estat un 3,8%.

La pujada serà efectiva des de l'1 de gener i amb aquesta, destaca el Ministeri, es dóna compliment a les recomanacions del Pacte de Toledo de garantir el poder adquisitiu dels pensionistes sobre la base de l'evolució de l'IPC.

Segons la Seguretat Social, en total, més de 10 milions de pensionistes veuran conservat o augmentat el seu poder adquisitiu.

"Gràcies a la reforma de les pensions aprovada el 2021, amb la contribució dels agents socials i els partits polítics que van votar a favor, per tercer any consecutiu el Govern d'Espanya protegeix el poder adquisitiu dels nostres pensionistes", ha destacat la ministra Saiz en un comunicat.

LES MÍNIMES I LES NO CONTRIBUTIVES PUJARAN PER SOBRE DE L'IPC



Per part seva, les pensions mínimes contributives i les pensions no contributives augmentaran per sobre de l' IPC mitjà del 3,8%.

"La gran notícia és que les pensions que més pugen són les més baixes, que corresponen a les persones amb menys renda i que tenen un efecte directe en la reducció de la bretxa de gènere, un dels nostres objectius irrenunciables", ha afirmat Saiz.

De fet, la ministra ha indicat aquesta setmana que les pensions mínimes pujaran el 2024 entre un 5% i un 7%, excepte la de viduïtat amb càrregues familiars, que ho farà un 14,1%, mentre que les no contributives i l'Ingrés Mínim Vital (IMV) augmentaran un 6,9%.

Per millorar l'equitat i la suficiència de les pensions, la reforma que va aprovar el Govern en l'anterior legislatura preveu millores el 2024 a les pensions no contributives.

Un cop revalorades d'acord amb l'IPC, s'incrementaran addicionalment per reduir en un 20% la bretxa existent fins a assolir el 0,75 del llindar de risc de pobresa calculat a partir de l'Enquesta de condicions de vida de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) per a una llar unipersonal.

Així mateix, la quantia mínima de la pensió de jubilació contributiva per a un titular més gran de 65 anys amb cònjuge a càrrec, una vegada revaloritzada en funció de l'IPC, pujarà addicionalment per reduir en un 20% la bretxa existent fins a assolir l'1,5 del llindar de risc de pobresa.

L'objectiu és que la pensió mínima de jubilació contributiva amb cònjuge a càrrec arribi almenys al 2027 als 16.500 euros anuals (1.178,5 euros al mes per catorze pagues), un 22% més que ara.

La quantia mínima de la pensió de viduïtat amb càrregues familiars, les de pensions contributives amb cònjuge a càrrec, excepte la d'incapacitat permanent total de menors de 60 anys, són iguals a la quantia de la pensió mínima de jubilació contributiva per a un titular més gran de 65 anys amb cònjuge a càrrec.

La resta de quanties mínimes de les pensions contributives, una vegada revaloritzades, s'incrementaran addicionalment en un percentatge equivalent al 50% dels percentatges resultants de l'increment addicional de la quantia mínima de la pensió de jubilació contributiva per a un titular més gran de 65 anys amb cònjuge a càrrec referenciat al llindar de risc de pobresa indicat.

Segons la reforma vigent, les pensions no contributives, per part seva, creixeran també per sobre de la revaloració mitjana de les pensions, fins a convergir el 2027 amb el 75% del llindar de la pobresa calculat per a una llar unipersonal.

PUJADA DE LES BASES MÀXIMES I DE LA PENSIÓ MÀXIMA



El 2024 entrarà en vigor la revaloració anual de les bases màximes i del complement de la bretxa de gènere en funció de l'IPC. En el cas de les bases màximes, a l'IPC se sumarà una quantia fixa d'1,2 punts cada any del període 2024-2050.

Això suposa que, per a l'any que ve, la base màxima de cotització pujarà al voltant d'un 5% (el 3,8% de l'IPC mitjana més un 1,2% addicional), cosa que la situaria en uns 4.720 euros mensuals.

Així mateix, la reforma de pensions determina que el complement de la bretxa de gènere (30,4 euros en l'exercici actual) pujarà un 10% addicional el bienni 2024-2025, que es distribuirà entre els dos exercicis segons determinin les lleis de pressupostos respectives. Generals de lEstat.

Segons el Pla Pressupostari del Govern remès a Brussel·les, la pujada de la base màxima el 2024 implicarà ingressos superiors als 308,5 milions d?euros. El Govern avaluarà cada cinc anys en el marc del diàleg social la pujada de les bases màximes de cotització i remetrà un informe a la Comissió del Pacte de Toledo.

Al mateix temps que augmenta la base màxima de cotització, la pensió màxima s'incrementarà el 2024 amb l'IPC (des del 2025 ho farà amb l'IPC més un 0,115% addicional).

D'aquesta manera, amb la revaloració del 3,8% de l'IPC, la pensió màxima se situarà el 2024 en 3.175,5 euros mensuals per catorze pagues, davant els 3.059,2 euros aquest any.

L'destop de la pensió màxima inicial començarà a aplicar-se el 2025 i consistirà a revalorar la pensió màxima amb l'IPC més un increment addicional de 0,115 punts percentuals cada any fins al 2050, fet que suposarà un increment aproximat del 3% en aquest període.