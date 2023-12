Un home amb dos dècims de la Loteria de Nadal. Foto: Europa Press

Tal dia com avui, però de la setmana que ve, pràcticament (o sense el pràcticament) tot Espanya estarà pendent del sorteig de la Loteria de Nadal, que cada any se celebra el 22 de desembre. Els Niños de San Ildefonso trauran les boles que repartiran euros (desenes, centeneres, milers i, fins i tot, milions) i que faran que es repeteixin imatges d'eufòria per tota la geografia.

Tot i això, els que siguin premiats amb els premis més suculents han de tenir en compte que hauran de "passar per caixa" o, dit d'una altra manera, que part del seu botí acabarà en mans d'Hisenda. La pregunta que ronda tothom qui compra una d'aquestes butlletes, doncs, és quina quantitat aniria a les mans de l'Agència Tributària.

La norma no ha canviat des de l'any passat; d'aquesta manera, qualsevol import inferior a 40.000 euros estarà lliure de pagar impostos a Hisenda. En canvi, qualsevol premi que superi aquest import sí que en tindrà, sent d'un 20%.

A efectes pràctics, per cada dècim premiat de la Grossa de Nadal amb 400.000 euros, en quedaran exempts d'impostos els primers 40.000, mentre que dels 360.000 euros restants, cal tributar a Hisenda el 20%. Això faria que 72.000 fossin per a l'Agència Tributària i 328.000 més per a qui hagi tingut tanta encert seleccionant el número.

El mateix passa amb la resta de premis, disminuint la quantitat que cal declarar davant les autoritats tributàries de l'estat.

COMPARTIR EL NÚMERO?

Aquesta tradició de la Loteria de Nadal és una cosa que pot ser individual... o compartida. I és que en alguns casos, els dècims es comparteixen, per la qual cosa aleshores poden sorgir dubtes respecte a la manera com s'han de tributar en els casos de premis quantiosos.

Segons estableix l'Agència Tributària, en el cas de premis compartits en què el premi es reparteix entre tots els participants, s'han de distribuir els 40.000 euros que estan exempts entre els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació, i qui procedeixi al repartiment del premi que figuri com a beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d'estar en condicions d'acreditar davant l'Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, i per tant és necessària la identificació de cada guanyador així com del percentatge de participació.

CAL INCLOURE ELS PREMIS A LA RENDA?

Una altra pregunta que ens podem fer és si els premis han d'incloure's en la pròxima declaració de la Renda, en aquest cas la que correspondria a l'exercici de 2023.

Els experts, però, deixen clar que aquestes quantitats econòmiques que es poden guanyar no tenen repercussió a la base imposable de l'IRPF, per la qual cosa no cal incloure'ls a la nostra declaració de la Renda.

No obstant això, sí que s'haurien de declarar possibles rendiments que els diners aconseguits els puguin generar als guanyadors, com ara els interessos bancaris que poguessin generar.