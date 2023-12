Raïms i caquis en un mercat / @EP

El Nadal és una època intrínsecament lligada a diversos aliments i menjars tradicionals. És per això que, malgrat la inflació i la pujada de preus de molts, el volum de vendes serà comparable a la de l'any anterior, segons els majoristes d'aliments frescos a Mercabarna . Alguns productes han experimentat un augment en els preus, atribuïble, entre altres factors, a la sequera, que ha elevat els costos del raïm i el cabrit. Això no obstant, s'observa una disminució en el cost d'altres aliments, com la vedella o el llamàntol.

PEIX I MARISC

Per al Gremi de Majoristes del Peix (GMP), aquesta campanya de Nadal serà bona. De fet, segons el grup, s'augmentarà entre un 3% i un 5% el volum total de distribució (incloent-hi productes frescos, congelats i elaborats) en comparació del desembre de l'any passat. Si tot va com es preveu, es podria arribar a 6.800 tones d'aliments distribuïts.

S'estima que el 80% correspondrà a productes frescos, mentre que aproximadament el 20% es distribuirà en forma de peix i marisc congelat i elaborats.

Romanen estables en el seu preu la daurada salvatge, el llobarro salvatge i el lluç de palangre nacional. Pel que fa als cefalòpodes, el calamar també manté el cost. D'altra banda, s'observa un augment del preu del llenguado i la cua de rap.

Pel que fa al marisc congelat, es registra una disminució del preu. En aquest moment, s'estimen reduccions significatives en el cost de la gamba llagostinera, el calamar congelat i les boques.

FRUITES I HORTALISSES

El Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses de Mercabarna (AGEM) preveu una recuperació per al desembre, ja que s'espera un increment del 3%, amb la quantitat distribuïda superant les 95.100 tones registrades el desembre del 2022.

Algunes baixades de preu es notaran en fruites com el caqui, la xirimoia, el dàtil, la magrana, la papaia, la pinya i el kiwi, però pujaran el meló pell de gripau, el mànec, les peres, el raïm i els nabius. En canvi, es mantenen amb preus estables les pomes, els gerds, les cireres d'exportació, els alvocats i les llimones.

A les hortalisses , la xirivia, l'escarola, l'espinac, el nap, la carbassa, el moniato i els enciams de diverses varietats i colors mantenen els preus respecte a l'any passat, però disminuiran el cost les cols, els raves, el bròquil i la patata. En contrast, s'encareixeran l'api, la carxofa, la ceba, el porro, la pastanaga i el tomàquet.

CARN

El sector carni de Mercabarna anticipa una campanya estable en comparació de l'any 2022. El tall més cobejat, el filet de vedella, presenta un cost d'aproximadament un 6-7% més baix que l'any anterior, posicionant-se com una opció a tenir a compte.

Un altre dels talls premium que experimenta una reducció de preu és el filet de vaca. Pel que fa a l'entrecot, el rodó i la ripia, es mantenen lleugerament per sota o conserven els preus. Per contra, el que pujarà de preus és el cabrit i el xai, a causa de la sequera.

AUS



En aquestes festivitats, la pularda destaca com a opció destacada. Altres productes típics inclouran el capó, el gall dindi de pagès de ploma negra, el pollastre de pagès, la pintada i el confit d'ànec, que mostra una moderació en el preu. Mercabarna preveu distribuir al voltant de 18.000 unitats d'ocells selectes, equivalents a unes 120 tones de producte.