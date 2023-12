Un bloc de pisos. Foto: Europa Press

L' impost sobre béns immobles (IBI) és el tribut que grava la propietat de béns immobles , com a terrenys i edificacions. És de competència local (és a dir, ho fixen els ajuntaments) i varia segons la ubicació i les lleis fiscals de cada territori.

Com sol ser habitual, es pot veure afectat per revisions a l'alça... i en aquest sentit 2024 no serà cap excepció, especialment a Catalunya, on els governs municipals, en general, aplicaran augments a aquesta taxa.

En general, el pagament és anual, encara que en algunes ciutats (com Barcelona), és possible fraccionar-ne el pagament en trimestres o semestres.

Així doncs... què passarà amb l'IBI en funció de la ciutat on visquis?

El govern del PSC a la capital de Catalunya, Barcelona, ha anunciat que la taxa es congela al 0,57%. A més, s'espera que el consistori barceloní posi en marxa un nou model de pagament d'impostos perquè les famílies i les empreses puguin fer una planificació conjunta de tots els tributs de l'any i escollir el nombre de mensualitats que volen pagar.

Tarragona, en canvi, va aprovar a l'octubre un augment del 7,4%, gràcies a l'acord que el govern de la ciutat, també socialista, va pactar amb Junts per Catalunya i En Comú Podem.

La taxa també passarà a ser més cara a Girona, encara que la pujada no serà tan considerable com a l'exemple anterior. El consistori liderat per Guanyem Girona ha donat llum verda a un augment del 3,6%.

A l'altre extrem hi ha Lleida, l'única capital de demarcació de Catalunya on els veïns veuran com pagaran menys per aquest tribut. La Paeria de la capital del Segrià ja havia anunciat la intenció de reduir l'IBI, i el descens, finalment, serà del 2%.

CIUTATS ESPANYOLES

Si s'amplia el focus i s'hi observen ciutats i capitals espanyoles, el govern popular de José Luis Martínez-Almeida ha anunciat que la taxa també baixa; els madrilenys veuran com l'IBI del 2024 passarà del del 0,456% al 0,442%.

Un cas curiós és el de Sant Sebastià; el consistori donostiarra ha decidit aplicar una pujada del 150%... per als pisos i cases buides. Per a la resta, l' augment de la taxa serà del 4%.

Bilbao, per la seva banda, ha donat llum verda a una actualització a l'alça de la taxa del 3%.

En els mateixos guarismes es mou Vigo; el govern liderat pel mediàtic Abel Caballero, que viu amb passió el Nadal, apujarà l'import de l'impost que paguen els veïns en un 4%.

Una de les baixades més pronunciades de cara a l'any que ve es viurà a València; a la capital del Túria, des de les anteriors eleccions en mans del PP, es vol aplicar una disminució del 20%.

Per acabar, Sevilla aplicaria una recepta híbrida; els veïns que resideixin a la capital andalusa veuran com la taxa es manté invariable, amb el mateix percentatge que aquest 2023, mentre que per als que tinguin pisos buits hi haurà una pujada del 50%.