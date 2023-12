Imatge de fitxer de diners

El Producte Intern Brut (PIB) dels Estats Units va assolir la impressionant xifra de 25,46 bilions de dòlars, mentre que la Xina va registrar 17,96 bilions i Espanya 1,39 bilions de dòlars en termes absoluts, segons les dades del Banc Mundial del 2022 .

Aquestes xifres ressalten la veritable magnitud dels 100 principals gegants de la inversió a nivell mundial. Un informe recent del think tank Thinking Ahead Institute examina detalladament l'exercici d'aquests actors clau al mercat durant el 2022.

La conclusió és que aquesta amalgama de fons sobirans, vehicles dinversió de pensions de jubilació, asseguradores i experts financers no va experimentar un bon any, ja que el valor total dels actius que gestionen conjuntament va disminuir un 8,7%.

És rellevant tenir en compte que el 2022 va ser un any desafiant per al mercat en general. Tot i aquesta disminució, els 100 actors més grans acumulaven actius per un valor de 23,4 bilions de dòlars sota gestió. Tot i les dificultats de l'any, si fos una dada de PIB, aquesta suma es posicionaria com la segona economia mundial, seguint de prop els Estats Units. Però, qui són aquests 100 grans?

La classificació es va fer utilitzant dades de fons dinversió en lloc de gestionadores per se. Això implica que, encara que BlackRock sí que figura en un punt de la llista com la gestora més gran del món amb 9,1 bilions de dòlars sota gestió al tancament del tercer trimestre del 2023, no ocupa el primer lloc. Això és perquè es basa en la dada del seu fons d'inversió més gran, no en el valor conjunt de tots els fons que posseeix.

RANKING DE THINKING AHEAD



Al cim del rànquing de Thinking Ahead hi ha el fons de pensions del Govern del Japó, liderant amb 1,44 bilions de dòlars en actius sota gestió. A aquest segueixen cinc fons sobirans, organitzats segons el valor dels seus actius: Norges Bank (Noruega, 1,25 bilions de dòlars), China Investment Corporation (1,14 bilions), SAFE investment company (Xina, 1,03 bilions) , l'autoritat inversora d'Abu Dhabi (831.000 milions de dòlars) i l'autoritat inversora de Kuwait (769.000 milions de dòlars).

És destacable que únicament els primers 20 noms de la llista completa representen el 55,2% del total dels actius sota gestió dels 100 més grans, equivalent a 12,9 bilions de dòlars.



Actualment, els fons sobirans constitueixen el 38,9% dels actius totals dels 100 propietaris principals d'actius a nivell mundial. En termes absoluts, els fons sobirans al rànquing arriben a la xifra significativa de 9,1 bilions de dòlars.

Aquesta proporció ha experimentat un augment, impulsada per l'efecte combinat d'un rendiment relatiu millorat i entrades de capital noves. Com a resultat, els fons sobirans han guanyat una major quota de poder a la classificació.

Els fons de pensions, amb actius que conformen el 52,8%, gairebé no mantenen la majoria de la quota entre els 100 principals propietaris, mentre que els fons gestionats per firmes privades representen el 8,3% restant del total d'actius.