El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi , ha plantejat la necessitat d'una avaluació exhaustiva sobre com es distribueixen les subvencions a Espanya. Les seves declaracions, realitzades durant l'Assemblea de la Federació de Cellers del Marc de Jerez (FEDEJEREZ) a Cadis, emfatitzen la dualitat del mercat laboral espanyol, amb tres milions d'aturats i, alhora, una demanda creixent de professionals tècnics i intermedis.

Garamendi ha destacat que la proposta no busca l'eliminació indiscriminada de subvencions, sinó més aviat la seva assignació selectiva, reservant-les "només als que les necessitin". Va anunciar la intenció d'abordar aquest tema en una reunió programada per dilluns que ve amb el Ministeri d'Inclusió.

ATUR I FALTA D'EMPLEATS

Pel que fa a la disparitat entre l'oferta i la demanda laboral a Espanya, Garamendi ha subratllat que hi ha mancances significatives en àrees tecnològiques i mediambientals. Va assenyalar la manca de 25,000 enginyers en seguretat informàtica, 100,000 professionals en hostaleria, 100,000 en construcció i més de 15,000 al sector del transport. Aquesta situació es presenta mentre el país enfronta tres milions de desocupats, plantejant la necessitat d'una revisió en la manera com es comptabilitza la desocupació, especialment pel que fa als contractes fixos discontinus.

A més, Garamendi va advocar per un enfocament a la formació dual ia millorar la relació entre els centres educatius i les empreses, reconeixent que les necessitats laborals evolucionen amb el temps.

ECONOMIA SUBMERGIDA

Pel que fa a l'economia submergida, el president de la CEOE va aportar dades preocupants, assenyalant que a la resta d'Europa en representa el 13%, mentre que a Espanya arriba al 24%. Aquesta bretxa planteja la qüestió de l'equitat als comptes públics, on "de cada quatre persones que fan activitats, tres paguen i un no ho fa".

NADIA CALVINYO

Finalment, Garamendi va comentar sobre la recent elecció de Nadia Calviño com a presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI), expressant el desig dels empresaris de comptar amb una interlocució clara i unificada per part del Govern espanyol. La necessitat d'una veu única es presenta com a element clau per establir una comunicació eficaç entre el sector empresarial i les autoritats governamentals.