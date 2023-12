L''Streamer' Ibai Llanos / Arxiu

Ibai Llanos és el streamer per excel·lència a la comunitat hispanoparlant a escala global. La seva presència a la Kings League i el seu treball diari a Twitch ha permès que sumi més de 15 milions de seguidors a la plataforma lila.

En les últimes hores, s'ha posat el focus sobre ell després d'una declaracions que va donar amb Javi Buyer, un dels creadors de contingut que també participa a la Kings League amb el seu equip xBuyer.

Els dos presidents de la Kings van fer un joc de llançament de penals, amb la condició que el jugador que fallés havia de contestar una pregunta comprometedora. En aquell moment, el basc va respondre a la pregunta de quant va costar casa seva.

"Amb les reformes que he fet, que són moltes, perquè em va venir amb un manteniment una mica fluix i he fet moltes obres... tinc hipoteca, o sigui, no l'he pagada sencera perquè, de moment, no cal, aproximadament quatre milions d'euros", ha dit Ibai.

La reacció de la resta de creadors no té malbaratament: