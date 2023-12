Foto: @EP

L'edat estàndard de jubilació a Espanya se situa en 65 anys, sempre que s'hi hagin acumulat més de 37 anys i 9 mesos de cotització. En cas d'haver cotitzat menys anys, l'edat establerta per retirar-te professionalment és de 66 anys i 4 mesos.

Tot i això, hi ha l'opció d'anticipar aquest procés i accedir a una pensió en arribar als 60 anys. Aquesta possibilitat no està reservada exclusivament per als artistes, ja que si compleixes amb certs requisits, ho podràs fer sense que la teva pensió es vegi afectada. D'aquesta manera, es rebrà el 100% de la quantitat corresponent.

La Seguretat Social brinda l'oportunitat d'avançar aquest moment de forma voluntària fins a dos anys i jubilar-se als 64 anys, encara que això comporti una reducció a la pensió. També és factible accedir a la jubilació anticipada als 62 anys en situacions involuntàries. Tot i això, a partir d'aquesta edat, únicament alguns treballadors es podran jubilar als 60 anys o abans, i només uns quants aconseguiran obtenir el 100% de la pensió.

COM JUBILAR-SE ALS 60 ANYS AMB LA PENSIÓ COMPLETA?

Hi ha tres categories de treballadors que tenen la possibilitat d'anticipar la seva retirada als 60 anys i rebre el 100% de la pensió.

En primer lloc, hi ha aquells afiliats al Règim de Classes Passives de l'Estat. Això inclou funcionaris de carrera, militars de carretera, així com expresidents, exvicepresidents i exministres de Govern. Aquests treballadors tenen l'opció de jubilar-se als 60 anys sempre que puguin demostrar almenys 30 anys de servei a l'Estat o 30 anys de cotitzacions , amb els darrers 5 anys dins l'àmbit de les classes passives. Tot i això, per garantir el cobrament del 100% de la pensió als 60 anys, caldrà haver acumulat un total de 35 anys de cotitzacions.

En segon lloc, es troben aquelles persones que ostentaven la condició de mutualistes abans del 1967. Aquestes persones podran accedir a la jubilació amb un mínim de 15 anys de cotitzacions, el període necessari per rebre la pensió mínima.

Finalment, en tercer lloc, hi ha certs grups de professionals als quals la Seguretat Social els permet avançar el seu retir als 60 anys i fins i tot als 52 anys, sempre que exerceixin “treballs de naturalesa excepcionalment penosa, perillosa, tòxica o insalubre i presentin elevats índexs de morbiditat o mortalitat". Aquí s'hi inclouen ocupacions com la mineria, els treballadors del mar, policies locals, bombers, artistes i professionals taurins.

Addicionalment, aquelles persones amb una discapacitat superior al 65%, o amb un rang entre el 45% i el 65% a causa de determinades malalties, també tenen la possibilitat de jubilar-se a partir dels 60 anys i fins i tot abans.