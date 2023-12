La Comunitat de Madrid ha consolidat el seu lideratge regional mantenint-se com la CCAA amb més pes al Producte Interior Brut (PIB) espanyol durant l'any 2022, amb un 19,4%. També té la renda per càpita més alta amb 38.435 euros, segons les dades de la comptabilitat regional publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons les dades publicades per l'organisme, la taxa de creixement anual del PIB d'Espanya durant l'any 2022 s'ha situat en un 5,8%, amb les Balears com la comunitat autònoma amb més creixement, amb un 12,5%, seguida de les Illes Canàries i Madrid, amb alces del 9,7% i del 7,2%, respectivament.

A partir d'aquí, les següents regions amb més creixement econòmic van ser Catalunya i el País Basc, totes dues amb un 6,0%, seguides de la Comunitat Valenciana amb un 5,9% del PIB, La Rioja (5,5%), Andalusia (5,2%), Cantàbria (4,8%), Navarra (4,7%) Galícia (4,2), Astúries (4,1%) i Múrcia (4%).

Per sota d'aquesta xifra, als llocs més baixos, s'han situat Aragó amb un 3,8%, Ceuta i Melilla, totes dues amb un 3,5%, Castella i Lleó (3,1%), Castella-la Manxa ( 2,2%) i, en darrer lloc, Extremadura, amb un 2,1%.

Madrid continua sent la comunitat amb més pes al PIB espanyol el 2022 amb un 19,4%, seguida de Catalunya (19%), Andalusia (13,4%), Comunitat Valenciana (9,4%), País Basc (5 ,9%) i Galícia (5,2%).

Es dispara el PIB per càpita

Pel que fa al PIB per càpita, aquest ha augmentat un 9,2% el 2022, fins a 28.162 euros per habitant a Espanya, un màxim històric a la sèrie de l'INE, on a més, la Comunitat de Madrid s'ha situat a la cap amb 38.435 euros per habitant, seguida del País Basc, que se situa en segon lloc amb 35.832 euros.

En tercer lloc hi ha Navarra amb 33.798 euros per habitant, mentre que Catalunya es queda als 32.550 euros. A partir d'aquí es troben Aragó (31.051), les Balears (29.603) i la Rioja (29.579).

Per sota de la mitjana d'Espanya se situen Castella i Lleó (26.992), Cantàbria (26.167), Galícia (25.906), Astúries (25.675), el País Valencià (24.473), Múrcia (23.197) i Ceuta (23.073). A partir d'aquí, les regions amb menor PIB per càpita van ser Castella-la Manxa (22.574), les Canàries (22.303), Andalusia (21.091), Extremadura (21.343) i, finalment, la ciutat autònoma de Melilla amb 20.698 euros.

En valors relatius, el PIB per càpita de Madrid va ser un 36,5% superior a la mitjana nacional, mentres que el del País Basc va ser un 27,2% més elevat i el de Navarra, un 20% superior. Per contrapart, el PIB per habitant de Melilla s'ha situat un 26,6% per sota del registre nacional, mentre que els d'Andalusia i Extremadura han estat un 25,1% i un 24,2% inferiors a la mitjana d'Espanya, respectivament.