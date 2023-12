Foto: Beta Legal Assessors

El programa Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya gestionada per Red.es, entitat adscrita al Ministeri de Transformació Digital mitjançant la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial. Està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d'euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que té l'objectiu de digitalitzar pimes i autònoms amb menys de 50 empleats, de tots els sectors productius a tot el territori nacional. El Programa compta, a més, amb la participació de la Cambra de Comerç d'Espanya com a entitat col·laboradora.

Des del 12 de setembre també poden sol·licitar lajuda les comunitats de béns, societats civils amb activitat mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida.

Al voltant de 1.400 milions d'euros del Pla de Recuperació ja són a les mans de les pimes espanyoles

En aquests moments a nivell nacional s'han concedit prop de 310.000 bons digitals, fet que suposa que al voltant de 1.400 milions d'euros dels fons europeus ja han arribat a les pimes espanyoles per implementar les solucions bàsiques de digitalització.

El termini per sol·licitar l'ajut de Kit Digital a totes les seves convocatòries està obert fins al 31 de desembre de 2024 i els bons són de 12.000€, 6.000€ i 2.000€ en funció del nombre de treballadors que tingui l'empresa o autònom.

Si el sol·licitant compleix els requisits i emplena correctament el formulari, en 15 dies se li concedeix el bo digital que podrà emprar en una o diverses solucions procedents d'un catàleg format per fins a 12 categories de solucions, disponible a www.acelerapyme.es, com són: lloc web i presència bàsica a internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic; la gestió de clients; serveis i eines d'oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures, ciberseguretat, presència avançada a Internet i marketplace.

En el cas de Beta Legal Assessors és una empresa dedicada al sector jurídic.

“Hem fet dues accions: la primera enfocada al tema de posicionament web. En segon lloc, un portal de clients. Hem fet un programa perquè els nostres clients tinguin accés a la informació via web, per tal que els clients puguin veure tota la documentació", afirma Miguel Sánchez, un dels socis de l?empresa.

"L'experiència és tot un encert. El que ens ha permès a nosaltres és millorar tot el tema de la digitalització amb la subvenció de l'Estat. El salt qualitatiu que hem fet és molt alt, perquè permet tenir accés a la documentació de manera centralitzada i molt visual, així que els clients estan contents”, celebra Sánchez.

Més de 10.900 agents digitalitzadors per tot Espanya

Kit Digital compta amb més de 10.900 agents digitalitzadors adherits a tot Espanya, dels quals el 98% són petites empreses TIC.

El Programa ha volgut donar un paper protagonista a les pimes TIC per fer que la digitalització es mantingui en el temps i millori la productivitat d'empreses beneficiàries i agents digitalitzadors. De fet, en una enquesta elaborada entre el febrer i l'abril del 2023 per Red.es a una mostra de 4.400 agents digitalitzadors, prop del 90% afirmen que continuaran signant acords i més del 50% han destacat que Kit Digital ha incrementat la seva xifra de negoci . Fins ara, s'han engegat més de 350.000 projectes de transformació digital.

L'agent digitalitzador és el responsable d'implantar la solució tecnològica a la pime o autònom beneficiari del bo digital, i rep l'ajut econòmic un cop ha justificat correctament la seva feina. Per tant, la seva responsabilitat és implantar la solució i justificar la feina per cobrar l'ajuda.

Aquesta justificació es farà mitjançant l'aportació d'una sèrie d'evidències, definides a les bases, per a cada solució

En aquests moments, el termini màxim de pagament dels treballs realitzats i justificats correctament és de 60 dies. Això és un èxit sense precedents en la gestió dajuts públics a tot Europa. Actualment, el 98% de les justificacions presentades fa més de 60 dies, ja estan pagades i la resta estan en esmena

Sol·licitud àgil i senzilla

Per sol·licitar l'ajuda, l'empresa s'haurà de registrar a www.acelerapyme.es i completar un test d'autodiagnòstic per conèixer-ne el grau de maduresa digital. Després, haurà de sol·licitar el seu bo digital a la seu electrònica de Red.es ( https://sede.red.gob.es ).

Sota el lema zero papers i gràcies a eines de robotització, s'ha aconseguit reduir el temps de tramitació d'un expedient de tres hores de mitjana a tres minuts. Simplificant al màxim els tràmits burocràtics, la pime pot autoritzar Red.es a consultar d'ofici els requisits i obligacions requerits, salvaguardant així la transparència i seguretat jurídica del procés. A més, hi ha la figura del “representant voluntari” perquè una tercera persona, física o jurídica, pugui demanar la subvenció per compte de l'empresa, sempre que estigui degudament autoritzada.

Un cop es comprova que l'empresa compleix els requisits, es concedeix el bo digital. Els bons s'assignaran per ordre d'arribada de sol·licituds. En aquests moments, el 100% de les empreses que complien els requisits i han presentat correctament la sol·licitud està rebent el bo digital en un termini de 15 dies.

El beneficiari haurà de seleccionar un o diversos agents digitalitzadors amb què desenvolupar les solucions de digitalització que millor s'adaptin a les necessitats del seu negoci i subscriure els “acords de prestació de solucions de digitalització”.

El beneficiari pot consultar a www.acelerapyme.es tant el catàleg de solucions de digitalització que ofereix el programa Kit Digital com el catàleg d'agents digitalitzadors.

Si necessites més informació et poden ajudar al telèfon al 900 909 001, oa www.acelerapyme.es Si ets agent digitalitzador comptes amb un canal d'atenció exclusiva. al telèfon 900 906 677 oa través del correu electrònic infodigitalitzador@acelerapyme.gob.es.

Pots rebre més informació al telèfon 900 909 001, al correu electrònic info@acelerapyme.gob.es ia la pàgina web www.acelerapyme.es, on també és possible localitzar l'Oficina Accelera pime més propera per rebre assessorament presencial.

Si ets agent digitalitzador hem posat al teu servei un canal d'atenció exclusivament dirigit a aquesta figura, on podràs fer les teves consultes o dubtes. Pots contactar al telèfon 900 906 677 o al correu electrònic infodigitalitzador@acelerapyme.gob.es .