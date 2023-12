Un moment del Consell Executiu. Foto: Europa Press

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha explicat que el Govern ha aprovat en reunió del Consell Executiu el decret per a la pròrroga dels pressupostos del 2023 per al 2024 mentre continua amb les negociacions amb els grups parlamentaris per aprovar uns comptes per al pròxim any.

En una roda de premsa aquest dimarts 19 de desembre, ha explicat que els comptes actuals estaran vigents des de l'1 de gener i fins que s'aprovi i es publiqui la llei de pressupostos per al 2024.

Daquesta manera, es prorroguen els crèdits inicials de les despeses de totes les conselleries de la Generalitat i el seu sector públic, excepte els crèdits per a despeses destinades a programes i actuacions que acaben a finals daquest exercici.

El Govern també ha donat llum verda al decret llei que autoritza formalitzar operacions de deute i la concessió d'avals i de garanties durant la pròrroga pressupostària.

Això permet a l'administració catalana fer front a les amortitzacions que vencen durant l'exercici 2024 i que no es poden ajornar.

El Govern manté converses obertes amb Junts, PSC, CUP i comuns per intentar aconseguir els 68 suports necessaris per aprovar els comptes.