La quarta revolució industrial, o Indústria 4.0 , ha vingut per quedar-se i el seu abast no només millorarà el sector, sinó també la societat. A diferència de les anteriors revolucions industrials, on les millores i transformacions van sorgir de canvis a les fonts energètiques o de materials, de la millora en els transports o de la pròpia indústria de producció, la quarta revolució industrial sorgeix de la unió de la indústria i el món físic amb el món de les comunicacions i del programari, i suposa un salt qualitatiu a l'organització dels models industrials, significa tenir una indústria connectada.

EL QUE PERMET AQUESTA NOVA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Per esmentar alguns dels casos d'ús que emergeixen de l'aplicació d'IOT i IA, podríem parlar de robots capaços d'aprendre , vehicles autònoms , detecció preventiva d'anomalies, manteniment predictiu , realitat virtual immersiva , entre moltes altres opcions. Aquests canvis que introdueix la digitalització dels sectors industrials proporcionen noves oportunitats de creixement econòmic i benestar social.

La digitalització és el motor de la indústria 4.0 i que consisteix en la interconnexió de tots els punts de la cadena de producció i distribució, així com l'obtenció de dades en temps real al llarg de tot el procés.

Telefónica aplica la tecnologia més rellevant per acompanyar les empreses del sector industrial durant tot el procés de canvi, des del disseny i la planificació fins a la seva implantació i manteniment. Per això es recolza en un model de consultoria, gràcies al vostre equip d'experts en automatització i digitalització industrial i les seves empreses especialitzades.

Com a soci de referència integral per a la transformació cap a una indústria 4.0, més digital, connectada i sostenible, Telefónica compta amb nombrosos casos d'èxit de referència als sectors industrials més rellevants gràcies a les seves tecnologies habilitadores i innovadores: IT/OT, Xarxes 5G i IoT, Plataformes d'Analítica de Dades i Intel·ligència Artificial, incloent-hi, per descomptat, capacitats i solucions de Ciberseguretat.

En aquest moviment de canvi provocat per la revolució industrial 4.0, també és clau la construcció d'una cultura corporativa àgil, de millora contínua, oberta, amb visió d'ecosistema i col·laboració publicoprivada.

La formació i el talent seran els que, juntament amb la innovació, la tecnologia disruptiva i una nova manera de fer les coses, impulsin la transformació del sector. Per fer aquest recorregut, el nou ecosistema requereix arquitectes de la dada, experts en ciberseguretat i en la nova mobilitat, juntament amb les possibilitats del nou programari, plataformes i connectivitat.

UN CAS D'ÈXIT PÚBLIC: L'INE

L' Institut Nacional d'Estadística va decidir apostar per les innovacions de la indústria 4.0 i va implementar les solucions de Telefónica de Big Data i IA.

L'INE va fer servir el Big Data per passar d'un model de treball tradicional, basat en enquestes, a un nou model on, sense abandonar les enquestes, es complementa amb Insights obtinguts a partir de les dades de les operadores de telefonia, a fi de ser capaços de generar informes estadístics més detallats i amb més freqüència.

Fins ara, l'INE treballava fonamentalment a partir d'estadístiques massives realitzades de forma periòdica. Aquestes estadístiques són cares i complexes de dur a terme. Gràcies a l'aportació dels insights obtinguts a partir dels telèfons mòbils de totes les operadores de telefonia mòbil ara és possible anar a un model de treball mixt, on allò analògic i digital es donen la mà de cara a produir una informació més freqüent , detallada i puntual.

Gràcies a l'ús de la tecnologia es buscava que l'actualització de les dades es realitzés d'una manera més continuada en el temps reduint el període entre comunicacions , alhora que se'n millora la precisió.

Gràcies a l'ús del Big Data ara és possible processar des de l'INE i de forma anònima les dades de milions d'usuaris cada dia d'una forma ràpida i automàtica, enriquint les estadístiques produïdes de manera que siguin més detallades i freqüents possibilitant una velocitat d'actualització enorme a una fracció del cost anterior.

EL VALOR DE TELEFÒNICA EMPRESES

Telefónica, igual que la resta d'operadors de telefonia, aporta de manera continuada en el temps les dades dels dispositius mòbils connectats a qualsevol dels milers d'antenes que tenen al territori nacional. Aquests milions de dades es processen cada dia de forma segura i anònima, aplicant diferents algorismes, en una plataforma central on s'anonimitzen, extrapolen i afegeixen descartant les dades duplicades o errònies, de cara a produir insights de negoci que descriuen on i com es mouen diferents grups de persones per tot el país.

A la Indústria 4.0 la capacitació i la connectivitat constitueixen els elements centrals per al procés de digitalització i permeten que tot tipus d'indústries i sectors productius millorin els seus processos, perquè siguin més eficients, segurs i fins i tot puguin predir les necessitats.

Aquesta quarta revolució industrial comporta, a més, un canvi a les organitzacions empresarials, especialment en els processos de fabricació, però també en el conjunt de la societat. Uns canvis que suposen una millora en la productivitat i en l'automatització dels processos, gràcies al fet que les decisions internes estan basades en dades, cosa que optimitza tot el procés des de la fabricació fins al lliurament al client.

Ara les empreses disposen de més informació per explorar nous models de negocis , milloren les condicions dels treballadors en reduir llocs de treball en entorns perillosos, disposen de l'opció de desenvolupar productes personalitzats per atendre la demanda, així com complir els objectius mediambientals sense comprometre altres objectius de negoci.

La indústria 4.0 ha arribat per fer més fàcil els processos industrials i per generar una transformació tant de l'oferta com de la demanda.

Més informació a: https://www.telefonicaempresas.es/grandes-empresas/sector/sector-industrial/