Tecnologies com Internet de les Coses, el Big Data, la Intel·ligència Artificial i la connectivitat 5G són capaces de millorar la producció del sector agroalimentari. Aquesta revolució es coneix com a Smart Agro i busca canviar la forma en què els productors agropecuaris conreen, protegeixen i gestionen els seus cultius cap a models més sostenibles.

Per fer-ho, es poden desplegar solucions d'agricultura de precisió, gestió de reg intel·ligent i la traçabilitat i certificació del procés de producció agrícola gràcies a l'aplicació d'IoT, Intel·ligència Artificial, Cloud i Blockchain.

Totes aquestes solucions permeten a l'agricultor una millor presa de decisions per optimitzar l'ús dels recursos necessaris per a les activitats agrícoles, prevenir plagues i malalties al cultiu, reduir el consum d'aigua, generar el quadern de camp digital i informar-ne i garantir al consumidor final la qualitat i la sostenibilitat del procés de producció.

El sector agroalimentari del país és un dels més productius i mecanitzats a Europa, però s'enfronta a reptes importants de competitivitat, seguretat i estàndards de qualitat, mà d'obra i sostenibilitat, on la digitalització i la robotització avançada seran la clau.

DIGITALITZAR I CONNECTAR EL CICLE AGRÍCOLA

L'arribada de les tecnologies digitals a la producció agrícola i l'ús de la connectivitat en aquest àmbit està convertint a 'Inteligente' aquest sector productiu , optimitzant al màxim el cicle agrícola .

La creació de solucions digitals cerca augmentar l'eficiència en l'ús de recursos, per posar el focus en la reducció del malbaratament i l'optimització de la producció agrícola. Així, amb l'ús de les eines que facilita la digitalització del sector agroalimentari, els agricultors poden monitoritzar i gestionar un bon nombre de tasques per fer un ús més eficient dels recursos i augmentar la productivitat.

Les dades obtingudes dels sensors ubicats al camp es transmeten amb connectivitat NB-IoT a una plataforma cloud que, juntament amb la informació proporcionada per imatges satel·litàries i integrant capacitats d'Intel·ligència Artificial, permeten a l'agricultor millorar la presa de decisions dirigides, entre d'altres , a reduir l'ús dels insums (fertilitzants, fitosanitaris), millorar la producció agrícola i optimitzar el temps de gestió. Així mateix, l'agricultor podrà realitzar una programació del reg intel·ligent de manera remota basant-se en la informació obtinguda pels dispositius IoT (humitat del terra), imatge satelital o fins i tot de la predicció de pluges.

Les tasques agrícoles realitzades queden registrades al quadern de camp digital seguint la normativa vigent i aquests estan, a més, certificats i protegits mitjançant TrustOS (la plataforma gestionada de Blockchain de Telefónica Tech), garantint l'autenticitat del document i la integritat del contingut, i facilitant la tramitació davant de les administracions públiques. La solució de traçabilitat amb Blockchain permet emmagatzemar de forma cronològica tota la informació del procés agrícola d'elaboració del vi (lloc i data de producció, fases de cultiu…) i accedir-hi fàcilment a través d'un codi QR present a l'etiqueta de la ampolla, que ofereix una visió integral de tot el procés de producció i distribució (entre d'altres) fins a arribar al client i garanteix que el producte final és original i autèntic.

En definitiva, 'Making Smart Agro happen' mostra a l'agricultor els beneficis de la digitalització del camp ajudant-lo, per exemple, a planificar de forma més eficient les tasques del camp, prevenir malalties i plagues al cultiu gràcies a algorismes d'Intel·ligència Artificial, optimitzar el temps de gestió i els recursos com l'aigua del reg, aplicar fertilitzants i fitosanitaris amb precisió i de forma selectiva, i adequar els seus processos de producció per tenir la capacitat de reaccionar davant d'imprevistos i canvis a l'entorn.

TECNOLOGIA PER A UNA AGRICULTURA DE PRECISIÓ

Reduir la bretxa digital al camp és imprescindible entre altres coses perquè, actualment, s'enfronta a un dels grans desafiaments del segle XXI: alimentar una població cada vegada més nombrosa.

Per fer front a aquests problemes, empreses com Telefónica han impulsat el canvi de model d'una agricultura tradicional a un d'agrodigital, l'Agricultura Intel·ligent, per arribar a oferir solucions com els hivernacles intel·ligents o l'agricultura de precisió, que utilitza dispositius i sensors IoT per captar les dades generades per aquesta activitat. Aquestes dades s'uneixen a altres, que procedeixen de fonts externes com a imatges satel·litàries i s'analitzen amb tecnologies Cloud, Big Data i Intel·ligència Artificial.

Per exemple, els dispositius IoT demanen dades de l'estat de les plantes i el terra, mentre els drones aporten imatges. Aquesta informació s'emmagatzema a plataformes Cloud on, gràcies a desenvolupaments de Big Data, es generen recomanacions que permeten millorar els processos.

Una de les solucions Smart Agro desenvolupades per Telefónica més valorades pel sector, i que genera més beneficis mediambientals en l'àmbit agrícola, és el reg intel·ligent . A partir de les dades recollides pels sensors IoT, els productors agropecuaris poden monitoritzar el consum i la pressió del cabal. A més, l'ús de la Intel·ligència Artificial i d'algorismes aporta recomanacions de reg eficient i estableix alertes i notificacions davant d'excessos de pressió o cabal. D'aquesta manera, les empreses poden avançar-se i prendre mesures davant del risc de fuites i ruptures en els sistemes d'emmagatzematge i distribució de l'aigua de reg.

El resultat és un seguiment precís i en temps real de l‟estat dels cultius, optimitzar recursos, reduir costos i augmentar la productivitat de forma sostenible. Així, la presa de decisions es basa en una informació de qualitat.

La visió artificial és una altra de les peces clau de l'agricultura de precisió. Combinada amb altres tecnologies amb el Big Data, permet identificar els valors qualitatius i quantitatius dels cultius amb alta precisió i de manera predictiva. Els sistemes de visió artificial permeten fer inspeccions de qualitat per poder anticipar ineficiències o anomalies en la producció, analitzar el punt de maduració de fruites i hortalisses o controlar plagues i malalties.

DEMANDES D'UN MERCAT GLOBAL

Les empreses i organitzacions del sector necessiten tenir a la vostra disposició tant les eines com el coneixement per afrontar problemes com l'escassetat d'aigua o l'augment del cost de l'energia i dels materials indispensables per enriquir i protegir el sòl, com ara fertilitzants, nutrients o pesticides.

Tecnologies com Blockchain i l'ús de la criptografia mantenen una traçabilitat inalterable sobre cada producte, amb informació veraç sobre on, com i quan ha estat cultivat, o les condicions d'emmagatzematge i transport, cosa que ajuda a certificar-ne la procedència i la denominació d'origen . Així, aquesta indústria pot respondre també als nous requeriments de seguretat dels productes, a totes les fases de la producció, oferint les garanties que requereixen els mercats i els consumidors.

El desplegament de la xarxa 5G de Telefónica a les zones rurals fa possible l'accés de tecnologies com ara l'IoT i el Big Data, clau per a la transformació digital que necessita el sector agrícola.

La seva implantació no només contribueix a fer un ús més eficient de recursos cada cop més escassos, com l'aigua, també és peça fonamental per mantenir vives les zones rurals i construir comunitats més sostenibles i capaces d'afrontar els reptes a què s'enfrontaran futur.

