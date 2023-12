Barcelonins passegen pel Portal de l'Àngel durant el Black Friday. Foto: Europa Press

La Generalitat , a través de l' Agència Catalana del Consum i la Direcció General de Comerç de la conselleria d'Empresa i Treball, ha detectat "possibles incompliments de la normativa de preus" al 71% de les empreses inspeccionades pel Black Friday .

Les actuacions s'han realitzat a 55 empreses del sector de l'electrònica de consum i articles per a la llar, i s'ha analitzat el preu de 440 productes que tradicionalment concentren els descomptes en aquesta data.

La "major part" dels incompliments estan relacionats amb alteracions de preus a les ofertes de productes, com no indicar de forma clara la reducció del preu o no informar del preu habitual i del preu reduït.

La inspecció de les dues entitats està analitzant les dades i en els propers dies "s'enviaran requeriments" a les empreses on s'han detectat incompliments de la normativa.

El Govern ha recordat que a la campanya del 2022 es van obrir 47 expedients sancionadors, 38 per infraccions en matèria de competència deslleial i 9 més a la normativa d'indicació de preus.