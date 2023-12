El turisme sempre ha estat i serà un dels principals sectors econòmics del país. La pandèmia va llastar una àrea clau per al PIB nacional, però a poc a poc, les xifres de recepció de turistes han recuperat els nivells del 2019, fins i tot superant els registres anteriors. Telefónica és conscient que el turisme basat en la innovació i les noves tecnologies és clau per al futur de l'economia i per això intenta promoure'l.

A Catalunya, el desplegament de la xarxa de 5G i el desenvolupament de tecnologies com l' Internet de les Coses , el Big Data , el Blockchain i la Intel·ligència Artificial són les eines per les quals aposta la companyia per impulsar el turisme i la innovació.

Telefónica ha donat un important impuls amb el desplegament de Smart Cities enfocades al turisme. Durant l'any passat, va gestionar la posada en marxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI) de deu projectes en diferents territoris, molts a través del finançament de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la UE, canalitzats a través de Xarxa .és.

Les destinacions turístiques intel·ligents implementen tecnologies digitals de nova generació com IoT, Intel·ligència Artificial, Big Data i analítica de dades, per recopilar informació en temps real, automatitzar processos i millorar l'eficiència de les operacions turístiques en un mercat cada cop més competitiu i global.

Un dels aspectes més importants dels DTI és que tenen la capacitat de millorar el sector turístic tant per als turistes com per a les destinacions:

Per als turistes ofereixen experiències enriquides i personalitzades a través de serveis digitals com ara guies interactives, aplicacions mòbils, reserves en línia perquè l'experiència turística sigui més atractiva i còmoda.

Per a les destinacions turístiques proporcionen un profund coneixement que abasta la gestió de recursos, la sostenibilitat i la promoció de la cultura i negocis locals, fomentant la participació dels residents i aconseguint un entorn més sostenible i atractiu.

Aquests desplegaments tecnològics al sector del turisme, per valor de 16,6 milions d'euros, es van unir als més de 60 casos de Smart City & Smart Destination que ja existeixen en municipis, diputacions, illes i cabildos espanyols, que converteixen la companyia en un referent gràcies als seus desenvolupaments, la seva experiència de 10 anys i la xarxa de socis. Gràcies a aquests desplegaments, Telefónica està contribuint amb la seva tecnologia a la transformació digital del territori, digitalitzant tota mena de destinacions, des del turisme de sol i platja, de creuer i de festivals, fins als esportius i urbans.

Les noves tecnologies de connectivitat, com el 5G o Internet de les coses de banda estreta (NB-IoT), faciliten la sensorització del territori en àmbits tan variats com el de les principals infraestructures de la ciutat, la xarxa de transport, els edificis i les persones. Aquesta aportació beneficia la mobilitat -en una dècada, Telefónica ha connectat més de 100.000 vehicles-, la seguretat ciutadana, la sostenibilitat i els serveis bàsics com la gestió de l'aigua o dels residus, entre d'altres.

A l'estratègia Smart de Telefónica també destaca la plataforma de desenvolupament propi Thinking City , que s'ha convertit en un estàndard dins del sector turístic. Basada en components de programari lliure, habilita de manera segura projectes d'analítica avançada de dades i anàlisi predictiva. I a través d'un quadre de comandament integral i de la sensorització de la ciutat, permet mesurar tot el que passa a l'urbs, prenent decisions basades en la informació obtinguda .

Tot i que a pràcticament totes les comunitats hi ha un projecte de ciutat intel·ligent desplegat o en previsió, encara queda camí per recórrer per replicar els casos més reeixits en altres municipis i dur a terme projectes més ambiciosos per connectar diferents administracions i millorar l'experiència turística del visitant .

També dins del Pla de Destinacions Turístiques Intel·ligents , Telefónica ha participat en el desenvolupament de l'aplicació de mòbil ''unBlock' que aglutina l'oferta turística i de serveis de la destinació, millorant-ne l'accessibilitat i oferint propostes i experiències personalitzades al turista.

Entre les principals funcionalitats, els espais públics podran personalitzar la seva comunicació amb el ciutadà a través de codis QR intel·ligents . Això suposa que, per exemple, el gestor de loficina turística pugui oferir informació i serveis concrets en funció del perfil de lusuari que accedeix al QR . A més, aquesta aplicació permet als gestors turístics comprendre millor els fluxos de persones i evitar així aglomeracions en punts clau de la ciutat.

