El Govern, en la resposta parlamentària, destaca mesures adoptades per promoure el bon ús dels abonaments i evitar problemes, aplicant bloquejos en casos de males pràctiques dels usuaris. EP

Renfe ha bloquejat aquest any un total de 22.350 abonaments de mitjana distància per ús indegut dels passatgers, segons dades fins al novembre del 2023 que el Govern ha inclòs en una resposta parlamentària.

Els diputats del PP per Valladolid Mercedes Cantalapiedra i Eduardo Carazo havien denunciat en la seva pregunta que "en nombroses ocasions" el servei Avant Valladolid-Madrid no compta amb places lliures que sí que ho estan, però no apareixen reflectides a la plataforma de venda de bitllets.

En la resposta, el Govern assegura que des del Ministeri de Transports s'han establert mesures per promoure el bon ús dels abonaments de mitjana distància i evitar aquest tipus de problemes. I com a conseqüència d'algunes males praxis dels usuaris s'han bloquejat 22.350 abonaments entre el gener i el novembre del 2023.

MÀXIM DE QUATRE VIATGES AL DIA EN MITJANA DISTÀNCIA



Sobre l'abonament de mitja distància, Transportes recorda que només es pot formalitzar un màxim de quatre viatges al dia (anada i/o tornada) i no està permès formalitzar dos viatges en el mateix sentit fins que transcorri el triple del temps de viatge programat. Per exemple, si el temps de viatge entre dues estacions és d'una hora, i s'ha reservat un tren amb sortida a les vuit del matí, només es podrà tornar a formalitzar en un altre que surti a partir de les onze del matí.

El Govern també recorda que, quant a l'abonament gratuït per a viatger freqüent, s'incaputarà la fiança de 20 euros i s'anul·larà el passatge gratuït als usuaris que, per ús indegut, en almenys tres ocasions, no hagin cancel·lat el viatge formalitzat i no hagin fet el viatge. Igualment, es considera ús fraudulent viatjar amb l'abonament d'una altra persona, en aquest cas la retirada és imminent i no hi ha la prohibició d'adquirir un nou abonament.

El viatger que incorri en ús indegut serà avisat dues vegades de les conseqüències. La tercera vegada que s'incorri en ús indegut, l'abonament s'anul·larà automàticament, es perdrà la fiança i no es permetrà expedir un nou abonament associat a aquest DNI fins al cap de 30 dies.