Els partits del Govern de coalició, PSOE i Sumar , han tancat un acord per a la pròrroga de les bonificacions al transport públic a tota la població i no només per a menors d'edat, joves i aturats , segons han confirmat fonts de la formació que dirigeix Yolanda Díaz.

Al nou paquet de mesures per combatre els efectes de la inflació, la crisi energètica i la guerra d'Ucraïna que aprovarà aquest dimecres el Consell de Ministres s'estendrà l'ajuda al transport a tots els col·lectius, en comptes de dirigir-se només a menors d'edat , joves i aturats com es pretenia al principi.

Cal recordar que l'Executiu va incloure una dotació de 1.440 milions d'euros al seu pla pressupostari del 2024 per a la subvenció del transport públic, inclosa la gratuïtat de trens i autobusos i els ajuts a les comunitats autònomes per als descomptes en el transport de competència autonòmica.

Així, el Govern continuarà bonificant amb un 30% el transport públic de la resta d'administracions sempre que es comprometin a augmentar aquest descompte fins al 50%

SENSE ACORD PER A L'IMPOST A LES ENERGÈTIQUES

Tot i això, després d'intenses negociacions, Sumar ha reconegut que hi ha mesures que han suscitat debat al si del Govern de coalició, com les relacionades amb la gratuïtat del transport públic o els impost a la banca ia les energètiques.

Sobre aquests tributs, Sumar ha assegurat que l'impost a la banca es queda com està, però sobre l'impost a energètiques encara no hi ha acord en aquest moment.

L'impost temporal a la banca grava al 4,8% els interessos i les comissions de totes les entitats que facturen més de 800 milions el 2019 i el tribut afectarà l'activitat que les entitats desenvolupin a Espanya.

Per part seva, el tribut energètic grava l'1,2% sobre l'import de la xifra de negoci de les companyies del ram energètic que facturen més de 1.000 milions el 2019. S'exclou de la facturació objecte del gravamen els ingressos derivats de les activitats regulades.

D'aquesta manera, l'impost no afecta els ingressos on el subministrament sigui a preu regulat, com és el cas del PVPC d'electricitat, la tarifa d'últim recurs (TUR) de gas, el GLP envasat i el GLP per canalització.

A l'acord de Govern de coalició es fixa la revisió dels gravàmens amb l'objectiu de readaptar-los i mantenir-los un cop expiri el seu període d'aplicació actual, perquè els dos sectors continuïn contribuint a la justícia fiscal i al sosteniment de l'Estat de benestar.

De fet, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha confirmat recentment que s'està treballant en el "redisseny" de l'impost extraordinari a les energètiques, tot i que ha negat que això sigui degut als advertiments de Repsol que aquest impost "condiciona" els seus inversions a Espanya.