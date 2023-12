Schauble, en una imatge recent. Foto: Europa Press

L'exministre de Finances alemany Wolfgang Schauble, una de les figures més rellevants de tot Europa durant la crisi de la zona de l'euro, ha mort aquest 27 de desembre als 81 anys, segons ha informat la seva família a l'agència de notícies DPA.

Schauble va ser una de les figures més reconeixibles del Govern d'Angela Merkel, si bé el seu últim càrrec a la primera línia va ser el de president del Bundestag (la Cambra Baixa del Parlament), entre el 2017 i el 2021.

Diputat del Bundestag durant 51 anys, va arribar a sonar com a potencial successor de Helmut Kohl a la Cancelleria, gràcies a una experiència política que ja l'havia portat a ocupar diversos càrrecs, inclòs el de ministre de l'Interior.

El 1990, quan era precisament responsable d'Interior, va patir un intent d'assassinat que el va deixar en cadira de rodes per una ferida de bala però que no el va apartar de la tasca política, on es va mantenir i va continuar ostentant càrrecs sota la batuta de Merkel.

L'actual canceller, el socialdemòcrata Olaf Scholz, ha recordat Schauble com una figura que ha donat forma al país durant més de mig segle i ha lamentat que Alemanya perd un polític, un pensador i un demòcrata.

El líder de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, també ha expressat a xarxes socials la seva "tristesa" per la notícia. "He perdut el millor amic i conseller que he tingut en política. Els meus pensaments estan amb la seva família, especialment amb la seva dona, Ingeborg", ha declarat.