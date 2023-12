Foto: CaixaBank

CaixaBank , a través de la seva filial CaixaBank Payments & Consumer, i en el marc del seu acord estratègic amb Arval , líder en rènting i solucions de mobilitat, flexibilitza les condicions de rènting per impulsar l'ús del cotxe elèctric, de manera que el client podrà canviar de vehicle als 12 mesos sense costos de cancel·lació. Aquesta nova fórmula ha estat dissenyada per a tres models concrets de cotxes elèctrics: Tesla Model 3, Volvo EX30 i BYD Atto 3 . Els usuaris que contractin a rènting aquests vehicles tindran l'opció, després d'un any d'ús, de canviar de model i tecnologia de cotxe.

L'objectiu de CaixaBank i Arval amb aquesta nova modalitat de rènting és fomentar la transició al vehicle elèctric mitjançant una fórmula que permeti als usuaris provar la tecnologia elèctrica sense un compromís a llarg termini. Aquesta flexibilització d'un contracte de rènting és pionera en aquest negoci i ajuda els conductors a conèixer de primera mà la usabilitat dels cotxes elèctrics, descobrir la tecnologia i valorar durant un any si compleix les expectatives i cobreix les necessitats.

Des del punt de vista contractual, si als 12 mesos el client vol conservar el cotxe, es manté el contracte fins a assolir entre 3 i 5 anys, els habituals en el rènting, segons el model. Tot i això, si el client decideix canviar-lo, pot rescindir el contracte sense costos de cancel·lació i donar d'alta un nou contracte de rènting amb un altre vehicle d'una altra tecnologia, marca i model del mercat al qual el client pugui accedir.

Aquesta iniciativa és fruit de l'acord estratègic entre CaixaBank i Arval, que es va segellar el 2010 i que ha situat les dues companyies com a líders del negoci de rènting de vehicles a Espanya. CaixaBank i Arval treballen conjuntament en la creació de productes i serveis de mobilitat innovadors i, amb aquest projecte, donen resposta a dues tendències clau del sector de la mobilitat: la transició sostenible, a través de l'electrificació dels vehicles -avui dia Espanya només el 5% dels vehicles matriculats són elèctrics-, i el pas de la propietat a l'ús, amb fórmules flexibles com aquesta nova modalitat de rènting.

'Sharing Hub', vehicles elèctrics i compartits per a empleats

En la seva ferma aposta per la mobilitat sostenible , CaixaBank ha posat també en marxa un projecte de cotxes elèctrics compartits ( car sharing ) per als seus empleats. El projecte, anomenat 'Sharing Hub' i també desenvolupat de la mà d'Arval, s'ha llançat en fase pilot a un dels centres corporatius de CaixaBank a Barcelona, concretament a l'HUB01.

Els empleats que treballen a l'HUB01 podran reservar a través d'una app habilitada per a aquest servei qualsevol dels dos cotxes elèctrics que s'han posat a la seva disposició durant aquesta fase pilot per a desplaçaments durant la jornada laboral i fins i tot per a ús personal durant els fins de setmana.

L'objectiu de la iniciativa és promoure la mobilitat sostenible dels empleats de CaixaBank mitjançant aquesta fórmula de car sharing amb vehicles elèctrics i contribuir així a reduir l'empremta de carboni durant els desplaçaments.

CaixaBank: impuls i ajuda a la sostenibilitat

CaixaBank és una entitat amb un vincle històric fort amb l'impacte social de la seva activitat. Per això assumeix la responsabilitat d'impulsar una economia positiva per al benestar de les persones. Amb aquest propòsit ha desenvolupat un Pla de Banca Sostenible per al període 2022-2024, integrat al Pla Estratègic de CaixaBank, que recull la seva proposta per contribuir a resoldre reptes com la desigualtat, el canvi climàtic i la desocupació.

La sostenibilitat és un dels pilars en què es recolza el Grup per assolir-ne els resultats, establint tres ambicions: liderar l'impacte social positiu i afavorir la inclusió financera, impulsar la transició sostenible de les empreses i la societat, així com promoure una cultura responsable sent referents en governança. Per fer-ho, l'entitat ha definit diverses línies d'acció ASG, adreçades a acompanyar els clients en la transició sostenible, amb un focus particular en mobilitat, habitatge i productes d'inversió, i reforçar el model de gestió ètica i responsable.

El suport a la mobilitat sostenible és dins del marc d'actuació de CaixaBank amb el consum responsable i del seu objectiu de convertir-se en entitat de referència en banca de particulars a través del desenvolupament i la comercialització de solucions sostenibles. L'entitat financera ha fixat una sèrie de compromisos, entre els quals hi ha mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles fins al 2024 a través de solucions i productes per a particulars i empreses.