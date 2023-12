@EP

El viceconseller de la Presidència, Alfonso Cabello , ha mostrat la seva preocupació per l'obertura de negociacions bilaterals entre el Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya per a la condonació del deute i ha advertit que el Govern de les Canàries no admetrà “ni un euro menys de condonació ni de reconeixement als drets dels canaris del que puguin tenir els catalans”.

A la roda de premsa posterior al Consell de Govern, Alfonso Cabello ha recordat que les Canàries és la comunitat autònoma amb menor deute per habitant del conjunt de l'Estat espanyol, si bé ha reconegut que el deute "no és el nostre principal cavall de batalla", sinó la flexibilització de la regla de despesa, que "sí ens està llastrant significativament", ha postil·lat.

En aquest sentit, Cabello va indicar que la regla de despesa farà que els 300 milions d'euros que rebrà la comunitat autònoma els propers dies hagin de ser usats per pagar els bancs i no per a la millora dels serveis públics i la qualitat de vida dels canaris, per això "seguirem molt preocupats sobre això", ha asseverat.