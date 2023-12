2023 arriba al final i, per tant, és moment de fer el resum i la recopilació de les informacions que han marcat l' agenda dels darrers 12 mesos.



Aquest dijous 28 de desembre, Catalunya Press fa balanç del que ha passat l'any i avui és el torn de la secció d'economia.

EL GOVERN D'ESPANYA PRORROGA LES MESURES ANTICRISI

El 2022 es va tancar amb l'anunci de la bonificació, per part de l'estat, de l'IVA dels aliments bàsics, un decret anticrisi que s'ha prorrogat aquest 2023 i que fa poques setmanes es va conèixer que el 2024 seguirà.

L'anunci ho va fer Pedro Sánchez durant la sessió d'investidura al Congrés dels Diputats el 15 de novembre passat, sent una de les mesures estrella en clau econòmiques per a la legislatura.

Una de les darreres mesures, presa al Consell de Ministres del 27 de desembre, va ser també l'ampliació de la bonificació dels títols de transport públic per a tota la població.

L'SMI PUJA FINS ALS 1.080 EUROS

Si la pròrroga de les mesures anticrisi va ser una de les darreres mesures, es podria dir que el 2023 va començar amb una gran notícia per als treballadors: el salari mínim interprofessional (SMI) tornava a pujar.

La mesura, aprovada dimarts 14 de febrer, es va prendre amb caràcter retroactiu per al mes anterior. L'increment va ser d'un 8%, el més gran de les últimes 3 revisions de l'SMI.

ANUNCI DE LA COMPRA D'UN 10% DE TELEFÒNICA

Tornant a la recta final de l'any, concretament al 19 de desembre passat, es va fer un anunci que afecta una de les companyies espanyoles més grans: el Govern comprarà un 10% de Telefónica.

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, va defensar l'operació, assegurant que és "una empresa estratègica" i va assegurar que molts països d'Europa estan adquirint també parts de les companyies estatals de telecomunicacions més importants.

LA LLUITA PER LES PENSIONS

A mig camí entre l'economia i la societat hi ha la lluita per les pensions. Al llarg de l'any, Marees Pensionistes de tot el territori espanyol s'han mobilitzat (com ho fan cada any) per reclamar aquests ingressos.

Col·lectius com COESPE i les Marees Pensionistes han portat la seva lluita als carrers per demanar que el Govern reforci aquestes prestacions.

ACABEN LES PUJADES DELS TIPUS D'INTERÈS

Obrint el focus i mirant el conjunt del continent, el 26 d'octubre passat el Banc Central Europeu (BCE) va posar fi a 10 pujades consecutives dels tipus d'interès, anunciant que la taxa de referència per a les seves operacions de refinançament seguirà el 4, 5%, mentre que la taxa de dipòsit arribarà al 4% i la de la facilitat de préstec el 4,75%.

Les previsions d'alguns experts apunten que, lluny de congelar-se o continuar pujant, els tipus podrien baixar l'any que ve.

CALVIÑO, NOVA PRESIDENTA DEL BANC EUROPEU D'INVERSIONS (BEI)

El darrer ítem també es va fer oficial a finals d'aquest any; l'exministra Nadia Calviño ha estat nomenada presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI).

Bèlgica va proposar la política i economista corunyesa per ocupar el càrrec, en què succeirà l'alemany Werner Hoyer des de principis de l'any que ve.