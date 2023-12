Assortidor de gasolina / @EP

El preu mitjà de la gasolina acomiada el 2023 marcant un nou mínim anual després de sumar un altre descens , el tretzè consecutiu, i acumular un abaratiment de gairebé el 15% des de finals de setembre.

En concret, el preu mitjà del litre de gasolina ha baixat un 0,32% aquesta setmana respecte a la passada, per situar-se a 1,531 euros, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea.

Caldria retrocedir a finals de l'any passat, quan encara estava vigent la bonificació del Govern d'almenys 20 cèntims per litre per als carburants, per trobar un preu més barat als sortidors.

Per la seva banda, el gasoil ha encadenat la dotzena setmana consecutiva de descensos, amb una baixada del 0,6% respecte a la setmana anterior, fins a 1,492 euros el preu mitjà del litre.

Així, el litre de dièsel suma un descens del 13,1% en el preu des de principis d'octubre i cau a uns nivells que no es veien des de finals de juliol.

LA GASOLINA, PER SOTA ABANS DE LA GUERRA D'UCRANIA

Amb aquesta espiral baixista, el preu del litre de gasolina es manté per sota dels nivells en què se situava abans de l'esclat de la invasió russa d'Ucraïna -1,592 euros per litre-, que va començar el 24 de febrer del 2022. cas del gasoil es manté encara per sobre del preu de llavors -1,479 euros per litre-.

A més, aquestes caigudes continuen allunyant encara més els dos carburants dels màxims que van registrar l'estiu del 2022, al juliol, quan la gasolina va assolir els 2,141 euros i el gasoil els 2,1 euros.

EL DIPÒSIT DE GASOLINA, 8 EUROS MÉS CAR QUE EL 2022

Tot i aquests descensos, amb els preus actuals, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de gasolina té un preu de 84,2 euros, uns 8 euros més que en les mateixes dates del 2022, quan ascendia a uns 76,1 euros, incloent-hi el descompte de 20 cèntims per litre vigent en aquell moment.

Per als vehicles de dièsel, omplir un dipòsit mitjà (55 litres) suposa un desemborsament de 82 euros, uns 3 euros més que en el mateix període del 2022, moment en què el preu era de 79,3 euros tenint en compte el descompte .

L'any passat, a causa de l'escalada en el preu dels carburants a causa de la crisi energètica provocada pel conflicte bèl·lic, estava vigent la bonificació mínima de 20 cèntims per litre de combustible per a tots els ciutadans aprovada pel Govern dins del pla de resposta a l'impacte de la guerra a Ucraïna.

Igualment, amb aquesta, el dièsel suma 44 setmanes seguides per sota del preu de la gasolina . Es manté així en la situació habitual anterior a la invasió russa d'Ucraïna, que va provocar que el preu del gasoil fos més car que el de la gasolina de manera continuada des de l'agost del 2022 fins a mitjans de febrer d'aquest any, quan es va trencar la dinàmica .

El preu dels carburants depèn de múltiples factors, com la cotització específica (independent de la del petroli), l'evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística i els marges bruts. A més, l'evolució de la cotització del cru no es trasllada directament als preus dels carburants, sinó que ho fa amb un decalatge temporal.

ELS PREUS A ESPANYA, MÉS BARATS QUE LA MITJANA EUROPEA

Amb aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 es manté a Espanya per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada a 1,670 euros el litre, i de la zona de l'euro, amb un preu mitjà de 1,717 euros.

En el cas del dièsel, el preu a Espanya també és inferior al de la mitjana de la UE, que és de 1,614 euros, i de la zona euro, on marca un preu de 1,667 euros.