A l'última dècada, el desenvolupament de les ciutats intel·ligents ha estat notable. Una Smart City és una ciutat connectada, intel·ligent i sostenible. I la tecnologia marca el camí per construir aquestes ciutats més habitables per als que les viuen. Gràcies a la digitalització, els elements que conformen aquests nuclis urbans es poden connectar entre si i millorar el benestar de milions de persones.

Segons l' Organització de les Nacions Unides , s'estima que l'any 2050 el 70% de les persones visquin a les ciutats. Per això cal implementar sistemes de digitalització i de sensorització per convertir les ciutats en Smart Cities reals del segle XXI al servei dels ciutadans.

Fa diversos anys que Telefónica aposta per la revolució digital a les ciutats i als territoris amb desenes de casos d'èxit, impulsant aquesta aposta amb un desplegament de 5G -fonamental per al desenvolupament de les Smart Cities- que ja supera el 91% de cobertura en Catalunya. Amb projectes a més de 70 territoris, la companyia és el soci tecnològic ideal per acompanyar les ciutats intel·ligents.

Una Smart City es construeix sobre les noves xarxes d'internet mòbil, especialment sobre la xarxa d' última generació 5G . Aquesta xarxa necessita menys energia per connectar cada vegada més persones i dispositius, cosa que la fa més sostenible. La implantació de la xarxa mòbil 5G ha facilitat l'ús d'altres tecnologies com l'Internet de les Coses , IoT i l'ús del Big Data .

En aquests espais urbans la connectivitat dels dispositius adquireix una gran importància, ja que permet la comunicació entre si i l'emissió i la recepció de dades. Aquesta informació s'ordena, classifica i analitza gràcies al Big Data , que és capaç d'estudiar grans volums de dades en temps real per obtenir tendències i avançar solucions perquè els responsables dels serveis puguin prendre decisions encertades.

Gràcies a la incorporació de tecnologia a diferents àrees urbanes s'aconsegueix millorar l'ús dels recursos públics i gestionar d'una manera més eficaç els serveis. Són diversos els exemples de com beneficia la digitalització dels serveis públics a les ciutats.

Un és l'enllumenat públic intel·ligent. Els plans destalvi energètic públics contemplen la instal·lació de lluminàries LED que generen estalvis que ronden el 60%. A més, si s'hi afegeix un sistema intel·ligent de gestió, l'estalvi es multiplica. Això permet també la creació d'un mapa amb els punts de llum per controlar de forma remota les lluminàries . Les xarxes d'enllumenat públic són perfectes per implantar aplicacions amb IoT, ja que serveixen com a suport i font d'informació.

APARCAMENTS DISUASORIS AMB ÚLTIMA TECNOLOGIA

Els aparcaments dissuasius també formen part de la mobilitat urbana multimodal i intel·ligent, i complementen el transport públic. El seu objectiu principal és oferir als conductors un pla alternatiu per no entrar amb el seu vehicle al centre urbà i fomentar l'ús del transport públic. Els pàrquings dissuasius de les Smart Cities tenen alta tecnologia que facilita el dia a dia de l'usuari, impulsant l'autogestió de l'espai.

Utilitzen càmeres de lectura infraroja, focus LED intel·ligents i programari per detectar les matrícules i vincular-les a un estacionament o sensors per detectar l'ocupació d'una plaça; automàticament, una llum vermella s'encén, i quan es queda lliure, la llum es torna verda, una cosa molt comuna ja en tota mena de pàrquings.

PARCS I JARDINS DE REG INTEL·LIGENT

Per la seva banda, els sistemes de reg intel·ligents de parcs i jardins , que suposa prop del 60% del consum d'aigua de les ciutats en climes àrids i semiàrids, permeten minimitzar les necessitats hídriques de les plantes, a través de sensors que mesuren paràmetres com la temperatura, la radiació solar, la direcció del vent, la taxa de precipitació i la pressió atmosfèrica. A més, pretenen millorar la sostenibilitat, garantint una racionalització de l'ús de l'aigua i una cura del medi ambient.

CIUTATS QUE RECULLEN LES SEVES DADES I LES ANALITZEN PER MILLORAR LA PRESA DE DECISIONS

La Intel·ligència Artificial , l'anàlisi de dades o l'internet de les coses implantades als models smart cities, obren noves possibilitats per aconseguir monitoritzar i reduir els nivells de contaminació. La instal·lació d'eines digitals i sensors intel·ligents en infraestructures públiques permet conèixer en temps real les dades ambientals i analitzar-ne la qualitat de l'aire. Els sistemes de control de qualitat de l'aire incorporen càmeres, escàners 3D per mesurar el trànsit, o sensors ambientals per controlar el nivell de soroll o la contaminació . Aquestes tecnologies poden emetre un pronòstic precís sobre la qualitat de l'aire les 24 o 48 hores següents, així com analitzar els paràmetres de comportament del trànsit o els nivells de consum energètic de la ciutat.

Gràcies als sensors ia sistemes d' IA i IoT ubicats als contenidors d'escombraries de les ciutats, també és possible controlar el contingut que emmagatzemen i informar un sistema central de quan és el moment idoni per a la recollida, permetent estalviar fins a un 30% de combustible i aconseguint millores de fins a un 50% en l'eficiència dels processos.

Són molts els usos i aplicacions que les noves tecnologies i la connectivitat tenen per fer de les ciutats un espai més habitable per a tothom. Per a Telefónica és important fomentar-ne el desenvolupament i abordar com més aviat millor el nou ecosistema digital innovador i emprenedor en què creixeran les poblacions.