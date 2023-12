El Govern central ha fixat l'obligació de presentar la declaració de l'impost de la renda sobre les persones físiques (IRPF) a través de mitjans electrònics, "sempre que l'Administració tributària asseguri l'atenció personalitzada als contribuents que necessitin assistència per emplenar-los amb aquests mitjans".

El Reial decret llei de mesures anticrisi publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) recull aquesta norma que afecta la manera de complir una obligació tributària de caràcter formal, que és l'obligació de declaració de l'IRPF a través de mitjans electrònics.

DUBTES DEL SUPREM

Aquesta precisió d'Hisenda es produeix després d'una sentència del Tribunal Suprem d'aquest mateix any, que va posar de manifest una "insuficiència normativa" per a l'establiment dels mitjans electrònics com a única via per a la presentació de la declaració de l'IRPF.

A la sentència publicada el juliol d'aquest any, el Tribunal va anul·lar l'exigència als contribuents de presentar la declaració de l'IRPF per mitjans electrònics a través d'Internet, que preveu l'Ordre del Ministeri d'Hisenda de 4 de març de 2019.

Segons la seva opinió, l'ordre fixava aquesta obligació per a tots de manera general sense determinar "supòsits i condicions" que justifiquessin raons de capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius perquè s'imposi aquesta obligació.

El Suprem aclaria llavors que la Llei General Tributària "reconeix el dret, que no l'obligació", dels ciutadans a utilitzar els mitjans electrònics, així com el deure de l'Administració de promoure'n la utilització.

Així mateix, afegia que als contribuents la Llei General Tributària els reconeix el dret a relacionar-se amb l'Administració ia fer-ho amb les garanties necessàries a través de tècniques i mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, “però no l'obligació de fer-ho, no per descomptat com resultat d'aquesta norma, el significat de la qual com a principi general d'ordenament jurídic tributari resulta palès".

Gairebé mig any després d'aquesta sentència, el Govern ha aprovat ara una modificació de la llei per resoldre aquesta deficiència normativa advertida pel Suprem, partint de la realitat pràctica que s'està posant de manifest a les Campanyes de la Renda dels últims deu anys, en què gràcies a les diferents vies d'assistència als contribuents s'ha pogut fer la presentació de les seves declaracions de l'IRPF a través de mitjans electrònics propis, de tercers o proporcionats per l'Agència.

Segons l'Executiu, aquesta mesura no altera de cap manera els diferents elements de quantificació o determinació de la quota de l'impost per als contribuents, que continuen sent els establerts a la normativa actualment vigent.

Així mateix, afirma que es fa "necessari i urgent" que hi hagi aquesta habilitació legal expressa abans que comenci la propera Campanya de Renda i s'aprovi l'ordre reguladora del model de declaració de l'IRPF corresponent a l'any 2023.

D'altra banda, en relació amb l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, es preveu també legalment l'obligació de declaració de l'impost per mitjans electrònics, ja que s'entén que atesa la naturalesa dels subjectes passius - persones físiques amb patrimonis nets d'un import molt significatiu- haurien de tenir accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris per emplenar-los.