El fundador d'Inditex, Amancio Ortega, ha aconseguit un nou rècord en convertir-se en el primer espanyol que supera els 100.000 milions de dòlars de patrimoni, cosa que el situa al lloc dotze del rànquing de 'Les persones més riques del món' de Forbes .

En concret, la fortuna de l'empresari gallec puja a 100.700 milions de dòlars (gairebé 91.000 milions d'euros), una xifra que s'allunya dels 81.800 milions d'euros amb què Forbes España el va situar com la gent més rica d'Espanya el mes passat de novembre.

En aquest exercici, la firma tèxtil de la qual Ortega és accionista majoritari s'ha revalorat als mercats més d'un 35%, cosa que li ha permès augmentar la seva massa patrimonial de manera notable.

Una de les seves últimes compres, a través del seu braç inversor Pontegadea, ha estat els seus dos primers hotels 'boutique' al centre de Palma de Mallorca a un grup suec per 35 milions d'euros, segons han informat Europa Press en fonts coneixedores de l'operació.

No és la primera vegada que el fundador d'Inditex compra immobles hotelers, ja que també n'és propietari, entre d'altres, d'un situat a Cadis (Playaballena) i un altre a Nova York (Iberostar).

Al marge del sector hoteler, Ortega va anunciar recentment la compra d'un magatzem logístic a Miami per un import de 113 milions de dòlars (102,97 milions d'euros).

D'aquesta manera, Pontegadea continua amb les inversions immobiliàries després d'ingressar aquest any un total de 2.217 milions d'euros en concepte de dividends d'Inditex, per sobre dels 1.718 milions que va percebre per aquest concepte l'any passat.

Ortega posseeix la immobiliària espanyola més gran, centrada en la compra i gestió de grans edificis, amb una cartera d'actius immobiliaris integrada fonamentalment per edificis d'oficines, no residencials, situats al centre de grans ciutats a Espanya, Regne Unit, Estats Units i Àsia .