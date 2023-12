Foto: CaixaBank

CaixaBank participa en un consorci europeu enfocat a proporcionar eines per automatitzar i unificar la gestió de controls de seguretat per a serveis cloud . Amb aquest projecte, els integrants del consorci pretenen definir un marc europeu homogeni d'avaluació i certificació contínua de serveis al núvol.

El projecte de recerca, anomenat EMERALD (Evidence Management for Continuous Certification as a Service in the Cloud), està finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Horitzó Europa sota la GA 101120688 amb una inversió de 4,7 milions d'euros i tindrà una durada de tres anys. En total, està integrat per 11 entitats (CaixaBank, Tecnalia, Fabasoft, Nixu, Fraunhofer, scch, Know Center, Consiglio Nazionale delle Ricerche, IONOS, Cloud Ferro i OpenNebula Systems), entre les quals hi ha tres entitats espanyoles: CaixaBank, Tecnalia -Centre de Recerca i Desenvolupament Tecnològic referent a Europa- i OpenNebula Systems - proveïdor de la plataforma de codi obert per a l'administració d'entorns cloud i edge OpenNebula-.

Aquest consorci dóna continuïtat als projectes europeus EU-SEC (European Security Certification Framework), en què CaixaBank també hi va participar, i MEDINA (Security framework to achieve continuous audit-based certification in compliance with EU-wide cloud security certification scheme) , centrats a crear un framework de certificació en ciberseguretat de serveis cloud basat en l'estàndard europeu EUCS (European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services).

Els proveïdors i usuaris de serveis al núvol han de complir uns controls de seguretat, si bé la fragmentació del mercat dificulta la certificació contínua de serveis al núvol europeus. EMERALD pretén millorar la interoperabilitat a nivell tecnològic de les solucions actuals de monitorització i incorporar regulacions específiques, així com desenvolupar eines i models intel·ligents per facilitar l'aplicació i la implementació àgil d'una certificació de serveis de cloud reduint la complexitat en tota la cadena de valor.

El principal rol de CaixaBank en el projecte és liderar un cas d'ús de certificació contínua de serveis multi cloud automatitzant el procés de recollida i reporting dels controls de seguretat.

PROJECTES EUROPEUS D'INVESTIGACIÓ

A més d'aquest consorci, CaixaBank ha participat en altres projectes europeus en el marc del programa Horitzó 2020, el marc de finançament per a la investigació i la innovació de la Comissió Europea per al període 2014-2020, que va tenir gairebé 80.000 milions d'euros. A més, l'entitat participa en múltiples projectes d'Horizonte Europa, l'actual marc de finançament, que compta amb 95.510 milions d'euros per al període 2021-2027 i té com a objectiu garantir que Europa produeixi ciència de primer nivell i elimini les barreres per a la innovació.

CaixaBank ha aconseguit formar part de més de deu consorcis guanyadors els darrers anys, amb un finançament rebut en innovació tecnològica i de ciberseguretat superior als 3 milions d'euros.

La participació de CaixaBank en aquests projectes posiciona l'entitat com a agent implicat en R+D per al sector financer, amb un focus especial en la seguretat de la informació. A més, formar part d'aquests consorcis internacionals facilita a l'entitat una coordinació més gran en la millora contínua de l'entorn de ciberseguretat de l'entitat i del sector financer en general.

CIBERSEGURETAT, UNA PRIORITAT ESTRATÈGICA

La ciberseguretat és una prioritat per a CaixaBank, que ha implementat un ecosistema de ciberseguretat que compta amb equips especialitzats i infraestructura tecnològica avançada per protegir les transaccions digitals de les incidències de seguretat.

L'entitat inverteix de manera contínua en tecnologia per respondre als requeriments dels clients, garantir-ne el creixement, l'adaptabilitat a les necessitats del negoci i la disponibilitat permanent de la informació. Així, es garanteix una adaptació total de la infraestructura a les necessitats de la gestió financera i del servei als clients.​

CaixaBank ha estat pionera en la coordinació i la investigació en seguretat, amb mesures com ara la creació d'un grup especialitzat en respostes a incidents de seguretat informàtica i d'un centre que coordina la seguretat integral de tot el grup. A més, és membre dels principals fòrums internacionals de recerca i col·laboració en matèria de ciberseguretat.