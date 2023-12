Foto: Telefónica

La transformació digital del sector logístic i la situació actual està accelerant l'aparició i l'adopció de noves tendències al llarg de tota la cadena de subministrament com ara la robotització de magatzems i espais , el transport ecològic , els nous models de negoci basats en la capacitat i la capil·laritat de la força operativa del sector o la millora de l'experiència de client a través de l'ús de la informació.

De la mateixa manera, l'evolució del sector logístic presenta nous reptes per abordar per assegurar la capacitat competitiva de les empreses com l'adaptació als canvis de model de consum i de la capacitat disponible i les necessitats operatives, la gestió de riscos operatius a allò llarg de les etapes de la cadena de subministrament o la millora de leficiència operativa mitjançant la disminució de costos i riscos.

En aquest escenari, Telefónica posa a la disposició de la indústria tecnologies habilitadores perquè puguin fer realitat la seva estratègia de transformació, apostant sempre per una indústria sostenible i eficient. Dins de les moltes propostes, la companyia ofereix una eina que mostra com amb l' automatització de la logística forwarding amb visió artificial s'aconsegueix mesurar el 100% del volum d'una càrrega sense intervenció manual . Així mateix, la tecnologia 5G permet l'automatització de processos intralogístics amb vehicles de guiatge automàtics, o com combinat amb l'Edge Computing s'elimina el cablejat per a les comunicacions crítiques aconseguint més flexibilitat en els processos de paqueteria i classificació logística.

Una altra solució disponible és una eina que mostra com amb el manteniment predictiu d'IoT i l'analítica de negoci s'aconsegueix fer un mesurament en temps real de l'estat de salut dels actius crítics per aconseguir anticipar-se a fallades i perllongar la vida útil.

Cas d'Èxit a la logística de contenidors del port

La logística de contenidors és complexa per la gestió de la responsabilitat en els danys a aquests pels diferents intervinents (vaixell, estibadors, camioners, tren,…). D'aquesta manera, quan es produeix un dany al contenidor, és vital poder determinar si aquest s'ha produït durant l'àmbit de responsabilitat que afecta l'empresa. Els sistemes de videovigilància són una opció, però malauradament això pot implicar haver de supervisar quantitats ingents de vídeo quan es rep una reclamació que faci que el procés sigui massa costós. A més, queda supeditat que l'empresa demandant accepti aquests vídeos com a prova, ja que podrien haver estat manipulats.

Usant Computer Vision de Telefónica , el sistema va ser capaç de detectar quan està passant un contenidor i fer una lectura dels codis del mateix. D'aquesta manera, es poden etiquetar els vídeos on apareix. Posteriorment es pot cercar per aquest codi de contenidor sense necessitat de saber en quina data ni en quina grua es va produir la manipulació d'aquest contenidor. A més, permet navegar en sincronització per les diferents càmeres de la mateixa grua.

De fet el sofisticat sistema de gestió de vídeo permet la captura, signatura i segellat de temps dels fluxos de vídeo de manera que es té plena garantia que no han estat modificats i del moment exacte en què han estat registrats. La detecció de contenidor permet la presa automàtica de fotografies en alta resolució al moment precís, que queden indexades juntament amb el vídeo.

LA DIGITALITZACIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENTS

La digitalització a la cadena de subministraments comprèn diferents processos. Des de la planificació, amb eines de predicció de la demanda i optimització de rutes amb capacitat de planificar punts de lliurament/recollida; magatzems completament connectats gràcies a la xarxa 5G que crea centres logístics sense cables ; l'eficiència i el control de les flotes, més sostenibles gràcies al control del combustible, fins al lliurament al client final, que tenen una experiència millorada de recollida i entrega de la mercaderia.

Cada procés té les seves particularitats i és molt important tenir-les en compte per optimitzar els processos. Un integrador de solucions que tingui una foto completa dels productes del mercat podrà assessorar sobre quines tecnologies són més adequades per a cada projecte i en quin ordre integrar-les per treure la màxima rendibilitat a la inversió.

En aquest sentit, Telefónica és el soci tecnològic que guia els seus clients en el camí de la transformació digital aplicant totes les seves capacitats habilitadores com són la connectivitat, les plataformes de gestió, el Big Data i Intel·ligència Artificial i la seguretat per protegir els actius crítics , convertint-lo en el referent del sector.

La companyia també aposta per la sostenibilitat amb solucions més eficients, que disminueixen el consum i redueixen les emissions de CO2 , incorporant energies renovables i l' economia circular als processos productius.

Més informació a: https://www.telefonicaempresas.es/grandes-empresas/sector/sector-industrial/logistica-y-transporte/