Foto: Telefónica

Telefónica, davant la urgència d'accelerar tots la reducció de GEI (gasos d'efecte hivernacle), decideix pujar un esglaó a les seves ambicions i planteja com la seva hora de ruta el seu Pla d'Acció Climàtica en què escala els seus compromisos i es compromet a reduir-ne els emissions operacionals en un 90% el 2030 amb la vista posada a assolir el seu Zero Net Emissions el 2040, avançant-se 10 anys als acords internacionals, en línia amb les prioritats marcades per la presidència de la Conferència de les Parts en la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, COP 28.

L'últim informe de les Nacions Unides mostra que el món està massa a poc a poc per abordar el canvi climàtic. Per garantir el compliment dels seus objectius mediambientals a curt, mitjà i llarg termini, Telefónica compta amb un Pla d'Acció Climàtica , aprovat pel Consell d'Administració, en què estableix els objectius i mesures, recolzats per la ciència, per donar suport a la seva transició cap a una economia baixa en carboni.

TELEFÒNICA HA REDUÏT UN 51% LES SEVES EMISSIONS A TOTA LA SEVA CADENA DE VALOR

Aquest pla permet a Telefónica ser més eficient i resilient. De fet, l'operadora ha aconseguit reduir un 80% les emissions operacionals (abast 1 i 2) en tot el seu perímetre global i un 51% incloent-hi tota la cadena de valor, fet que suposa 1.458 ktCO2e menys emeses a l'atmosfera. D'aquesta manera, l'operadora ha aconseguit l'objectiu plantejat per al 2030 amb 8 anys d'antelació.

Cal destacar també que, gràcies al procés de transformació de les seves xarxes, el desplegament de fibra òptica i el 5G, totes dues més d'un 80% més eficients que les tecnologies predecessores ia la implementació de més de 1.500 projectes d'eficiència i gestió energètica, la companyia ha aconseguit reduir el 2022 el consum energètic un 7,2% comparat amb el 2015, tot i que el trànsit gestionat per les seves xarxes ha augmentat 7,4 vegades. Així mateix, el consum elèctric global de Telefónica procedeix en un 82% de fonts renovables, sent del 100% ja al Brasil, Europa, Perú i Xile.

Telefónica ha alienat el compromís amb el planeta incidint en els ODS ambientals (7,11 i 13), desvinculant-ne el creixement de l'empremta ambiental i ajudant a descarbonitzar l'economia.

Per ajudar a limitar l'augment de la temperatura global a 1,5ºC, i avançant-se una dècada als acords internacionals, Telefónica s'ha proposat assolir les zero emissions netes el 2040 incloent la seva cadena de valor, sent la primera telco a validar-ho per Science- Based Targets initiative (SBTi) sota el nou estàndard Net-Zero. Així, la disminució total d'emissions, incloent-hi els tres abasts, se situa en el 45% en els darrers set anys.

Aquest objectiu no és només compatible amb l'expansió de la xarxa i la qualitat del servei, sinó que permet que Telefónica sigui més competitiva. Gràcies a la implementació de més de 100 projectes d'eficiència i gestió energètica, la companyia ha aconseguit reduir el consum energètic un 7,2% comparat amb el 2015, tot i que el trànsit gestionat per les xarxes ha augmentat 7,4 vegades. El consum elèctric global de Telefónica procedeix en un 82% de fonts renovables, marcant-se com a objectiu assolir el 100% el 2030.

A més, la companyia treballa per ser una companyia Residuo Cero el 2030 a través de l'ecodisseny, la compra amb criteris circulars, la reutilització i el reciclatge. El 2022, Telefónica va reciclar el 98% dels residus i va reutilitzar 4,4 milions d'equips electrònics d'operacions, oficines i clients.

Com a operadora global de telecomunicacions, Telefónica centra la seva acció fonamental a l'ODS 9 desplegant infraestructures i serveis sostenibles, resilients i de qualitat amb l'objectiu de connectar el nombre més gran de persones i que es puguin beneficiar dels avantatges de la digitalització. Seguint els principals marcs internacionals, els darrers anys el Grup ha demostrat una contribució anual d'almenys 95.000 milions d'euros als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Telefónica ha continuat mantenint la primera posició del rànquing mundial en desplegament de FTTH (exceptuant la Xina) amb un total de 168,1 milions de UUII passades al desembre del 2022, un 5% més que el mateix període de l'any anterior, de les quals un total de 64,5 milions (+16%) passen per la xarxa pròpia de la companyia.

El Grup compta amb 383,1 milions d'accessos a tot el món, fet que suposa un creixement interanual del 3,8%, i una cobertura de banda ampla del 80-99% de la població en zones rurals i remotes als seus principals mercats .

El 2022, Telefónica va aportar 45.978 milions d'euros al PIB dels països clau on és present i 7.669 milions d'euros en contribució tributària total. És a dir, per cada 100 euros de xifra de negoci, en destina 19,2 al pagament d'impostos.

A més, la companyia és un motor de progrés i creació d'ocupació a les zones on opera. Genera gairebé 100.000 llocs de treball directe i més d'un milió de llocs de treball addicionals de manera indirecta i induïda, de manera que per cada persona que està en plantilla, es creen addicionalment 9,8 llocs de treball als països on opera. A més, contribueix a l'enfortiment de les economies locals en donar suport a sectors clau amb un 83% de compres a proveïdors locals, un 57% pimes.

Telefónica és conscient que tenir accés a la xarxa no és suficient, sinó que cal abordar la bretxa digital garantint-ne la inclusió a través de formació en competències digitals i en programes que fomentin l'ocupabilitat. Per això, Telefónica i la seva Fundació ofereixen diferents projectes inscrits al seu Hub mundial d'Innovació i Talent, com el nou campus d'Universitas, la seva universitat corporativa, Escola 42 o Connecta Ocupació.

Per a Telefónica, la gestió de la diversitat i la inclusió és fonamental per atraure i retenir talent, talent sense etiquetes. Amb aquest propòsit el 2022 es va aprovar un nou objectiu corporatiu, que suposarà doblar el nombre de persones amb discapacitat en plantilla fins al 2024. Pel que fa a la igualtat de gènere, el 2022 va assolir el 31,3% de dones directives i va reduir la bretxa salarial ajustada fins al 0,7% assolint l'objectiu marcat a tot el Grup per al 2024, que era +/-1%.

La companyia, que ha realitzat una avaluació d'impacte de drets humans/mediambient seguint els nous requeriments de diligència deguda a nivell nacional/europeu, ha obtingut nombrosos reconeixements per aquests avenços com formar part, per sisè any consecutiu, del Bloomberg Gender-Equality Index o ser la primera empresa del món al sector de la tecnologia digital (TIC) pel seu compromís i iniciatives per fomentar la inclusió digital segons la World Benchmarking Alliance.