Amb 45.641 passatgers afectats, la disputa laboral proposada per UGT i CCOO busca resoldre el conflicte derivat de la pèrdua de llicències de handling. EP

La convocatòria de vaga anunciada pels sindicats per als dies 5, 6, 7 i 8 de gener ha tingut un impacte considerable a l'operació de vols, amb la cancel·lació de 444 serveis aeris gestionats per Iberia, Iberia Express i Air Nostrum. Aquesta mesura de força, promoguda pels sindicats UGT i CCOO, té com a objectiu principal pressionar la companyia per abordar el conflicte laboral resultant de la pèrdua de llicències de handling als principals aeroports del país. La repercussió directa d'aquestes aturades es tradueix en 45,641 viatgers afectats, que ja havien adquirit els bitllets per a aquestes dates.

En resposta a aquesta situació, l'aerolínia ha posat a disposició dels clients diverses opcions per mitigar les molèsties ocasionades. Entre aquestes opcions hi ha la possibilitat de modificar les dates de vol, permetent als passatgers reubicar-se en alternatives disponibles. A més, s'ofereix l'opció de sol·licitar la devolució dels imports pagats pels bitllets, brindant flexibilitat als que vulguin explorar alternatives de viatge.

Tot i la vaga, el grup aeri ha comunicat la seva intenció d'operar "pràcticament tots els vols de llarg radi i el màxim possible de mitjà i curt". Tot i això, s'ha confirmat la cancel·lació de 270 vols d'Iberia, distribuïts equitativament entre vols domèstics i europeus, així com 64 trajectes d'Iberia Express i 110 d'Air Nostrum. Iberia té programat operar el 76% dels vols originalment programats, incloent-hi la majoria dels vols de llarg radi. Per part seva, Iberia Express i Air Nostrum preveuen operar el 88% i 72%, respectivament, dels seus vols programats.

Davant d'aquesta situació, l'aerolínia ha instat els passatgers afectats a gestionar els canvis a través de la plataforma en línia, agències de viatge autoritzades o a través de les línies d'atenció telefònica habilitades per a aquest propòsit. La complexitat de la situació sindical i el seu impacte directe en l'operativitat de vols planteja un desafiament significatiu per a l'aerolínia i els seus passatgers, enmig d'un context ja complicat per les restriccions i els desafiaments logístics derivats de la pandèmia.