El Govern ha actualitzat a través del Reial decret llei de mesures per fer front a l'escalada de preus i les conseqüències de la guerra a Ucraïna i al Pròxim Orient els coeficients màxims que s'apliquen al càlcul de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a plusvàlua municipal.

Com que no hi ha pressupostos generals de l'Estat per al 2024 , l'executiu ha dut a terme l'actualització dels imports dels coeficients màxims d'aplicació per a la determinació de la base imposable de l'impost mitjançant el Reial decret llei pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i el Pròxim Orient, així com per pal·liar els efectes de la sequera, publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Aquesta mesura fiscal d'"urgent adopció" respon a la necessitat de garantir la seguretat jurídica en la tributació de l' Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana , els fets impositius dels quals ja es podrien produir des del primer dia de 2024.

Per això, els nous coeficients han d'estar publicats abans de l'1 de gener, ja que, en cas contrari, "provocaria distorsions en la seva gestió tributària fins a la possibilitat d'aprovació d'aquesta actualització mitjançant una norma de rang legal".

El 2021, el Govern va aprovar un Reial decret llei per adaptar l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a plusvàlua municipal, a la sentència del Tribunal Constitucional, que va tombar el disseny fins aleshores vigent de l'impost.

Aquesta previsió d'actualització dels imports esmentats està habilitada per la normativa pròpia de l'impost, que estableix que "aquests coeficients màxims seran actualitzats anualment mitjançant norma amb rang legal, i es podrà dur a terme aquesta actualització mitjançant les lleis de pressupostos generals de l'Estat".

Cal recordar que el decret reconeix la possibilitat que els ajuntaments, només amb aquest impost, corregeixin fins a un 15% a la baixa els valors cadastrals del sòl en funció del seu grau d'actualització. Això garanteix que el tribut s'adapti a la realitat immobiliària de cada municipi.

REVISIÓ DELS COEFICIENTS: UNS PUJEN I ALTRES BAIXEN

D'acord amb l'actualització, el coeficient es manté al 0,15 per a les vendes d'immobles comprats fa menys d'un any, i també fa el mateix per a les vendes a un any, que torna a ser al 0,15. Per la seva banda, es manté per a vendes a dos anys al 0,14, però cau per a les de tres anys (de 0,15 a 0,14).

Així mateix, cau per a les de 4 anys de 0,18 a 0,16, però manté les de 5 anys a 0,18, igual que ho fa per a les de 6 anys, a 0,19. Per la seva banda, per a les de 7 anys puja del 0,18 al 0,20. Pel que fa a les de 8 anys, creix del 0,15 al 0,19 i també ho fa per a les de 9 anys (0,12 a 0,15) i per a les de 10 (0,10 a 0,12).

A la part més alta de la taula, el coeficient màxim per a vendes a vint anys o més es rebaixa del 0,45 al 0,40, alhora que es baixa per a vendes a 19 anys (del 0,29 al 0,23) , a 18 anys (del 0,23 al 0,17) ia 17 anys, que passa del 0,17 al 0,13.